Hollow Knight: Silksong sarà all'Opening Night Live di domani? Geoff Keighley stuzzica i fan su X

Geoff Keighley, organizzatore e conduttore dello show, ha pubblicato su X un messaggio che ricorda l'appuntamento di domani sera, accompagnato da una sua foto in cui indossa un naso rosso da clown . Un gesto che i fan hanno subito interpretato come un riferimento diretto a Silksong, e forse come un indizio che il gioco sarà finalmente tra i protagonisti della serata.

Hollow Knight: Silksong è uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, e probabilmente anche uno di quelli che ha generato più frustrazione tra i fan, a causa del lungo silenzio da parte di Team Cherry e della sua assenza prolungata da qualsiasi evento videoludico. Fortunatamente, con il lancio fissato entro Natale, l'attesa sembra ormai agli sgoccioli e forse potremmo ricevere novità importanti già domani sera durante l'Opening Night Live , che andrà in onda dalle 20:00 nostrane.

Ci fidiamo di Keighley?

Per chi non lo sapesse, esiste da anni un meme nella community di Hollow Knight che raffigura il fan con parrucca colorata e naso rosso da clown: una rappresentazione autoironica di chi, nonostante i continui rinvii e il silenzio degli sviluppatori, continua a sperare che Silksong venga annunciato a ogni evento. Ogni volta che il gioco non appare, il meme torna a circolare come simbolo di delusione e perseveranza.

L'anno scorso, Keighley aveva chiarito in modo diretto che Silksong non sarebbe stato presente all'edizione 2024 della Gamescom, per evitare false speranze. Il fatto che questa volta abbia scelto un tono più vago e ironico potrebbe essere un segnale positivo - anche se, come sempre, da prendere con cautela.

In ogni caso, anche nella peggiore delle ipotesi, non dovremo attendere molto per avere novità concrete. Silksong sarà giocabile alla Gamescom 2025, dove sarà disponibile in forma di demo su PC e su ROG Xbox Ally X. Il gioco è atteso su PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e Switch 2 entro Natale, salvo ulteriori rinvii.