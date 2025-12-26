Ora DOOM viene giocato anche da topi in laboratorio, che hanno imparato a sparare

La cosa curiosa era anche il fatto che i due topi fossero opportunamente chiamati Romero e Carmack , ma la prima fase dell'esperimento non rendeva ancora chiarissima l'interazione topo-macchina, considerando che la strumentazione utilizzata, basata sul semplice movimento degli animali, poteva attivarsi in base a un qualsiasi impulso di questi verso la corsa, non necessariamente con input indirizzati a quanto vedevano sullo schermo.

Nel 2021, un ricercatore specializzato in neuro-ingegneria aveva lanciato un particolare esperimento per vedere se i topi di laboratorio fossero in grado di giocare a DOOM , e tale esperimento si è ampliato di recente con un nuovo equipaggiamento che dimostra come le creature siano anche in grado di imparare a sparare .

Ratti che sparano

La nuova versione dell'esperimento appare molto più elaborata, in maniera da approfondire maggiormente l'effettivo rapporto di causa-effetto tra l'azione dei topi e quanto accade sullo schermo, studiando in questo modo la volontarietà o meno dell'interazione topo-macchina, per così dire.

Uno schema del nuovo esperimento tra topi e DOOM

In breve, grazie alla nuova strumentazione, Romero e Carmack (in versione roditori) hanno effettivamente imparato a sparare, attraverso un nuovo sistema elaborato dal medesimo responsabile dell'esperimento iniziale, ovvero Viktor Tóth.

Anche in questo caso l'equipaggiamento si basa soprattutto sul movimento standard dei topi, che viene replicato in movimento all'interno di una mappa costruita con l'engine di DOOM II, ma ora è più facile vedere il collegamento tra le scelte delle creature e quanto accade sullo schermo.

Entrambi i roditori sono dotati di un display curvo di occupa il loro intero campo visivo, e le collisioni con gli elementi dello scenario sono simulate in maniera reale con dei leggeri soffi di aria addosso al muso, ma c'è anche un sistema di interazione particolare che funge da "grilletto" e consente ai topi di sparare a comando.

Il sistema contiene diversi sensori che rilevano il movimento e lo traducono in quello sullo schermo, ed è previsto anche un sistema che elargisce ricompense (cibo) per costituire il classico rinforzo positivo in seguito a risposte corrette da parte dei topi.

In base ai risultati registrati finora, "I ratti hanno imparato con successo a muoversi nell'ambiente virtuale e ad attivare il meccanismo di fuoco", ha scritto Tóth.

"Il processo di addestramento ha richiesto circa due settimane per ciascun ratto. Sebbene l'addestramento avanzato non sia stato ancora completato a causa di limiti di tempo, i dati iniziali hanno mostrato un coinvolgimento promettente con il sistema. La piena convalida comportamentale richiede periodi di addestramento più lunghi".