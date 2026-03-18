Nothing Phone (4a) accoglie nuove funzioni con la versione Nothing OS 4.1: widget, personalizzazioni e altro ancora

La versione del sistema operativo Nothing OS 4.1 debutta su Nothing Phone (4a) e introduce una serie di novità. Si tratta prevalentemente di nuove opzioni di personalizzazione e funzionalità migliorate, oltre ad alcune modifiche alla schermata di blocco. Vediamo di seguito tutte le novità.

Le novità di Nothing OS 4.1

Prima di tutto, è stato annunciato il supporto per gli aggiornamenti in tempo reale di Android 16 sulla Glyph Bar. Questi aggiornamenti permetteranno di tenere sotto controllo navigazione e altre informazioni dalle app senza dover guardare lo schermo o sbloccare il telefono.

Inoltre, in questa versione del sistema operativo troviamo il "Relaxation Hub", pensato per aiutare gli utenti e il loro benessere mentale. Sono presenti diversi widget e modalità, tra cui "Breathing Break" per la respirazione e gli strumenti "Focus", "Relax" o "Calm".

Relaxation Hub

Ulteriori miglioramenti sono stati apportati alle cosiddette Essential Apps, i widget che potete personalizzare tramite codice. Adesso è presente un vero e proprio menu a tendina che suggerisce le app disponibili su Nothing Playground, senza dover uscire dalla schermata principale. Ovviamente potrete controllare anche le app installate o che state utilizzando.

Essential Apps

Come vi abbiamo anticipato all'inizio, la schermata di blocco accoglie ulteriori novità. Si tratta più precisamente del quadrante dell'orologio visto sul Phone (3a) Community Edition. Inoltre, troviamo una versione beta dell'effetto profondità, affinché l'orologio possa "nascondersi" dietro gli elementi dello sfondo, in modo simile a quanto già visto su iOS.