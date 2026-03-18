Atomic Heart cala di prezzo su Instant Gaming: scopri questo FPS ambientato in una URSS distopica

Su Instant Gaming, oggi, è tempo di affari e promozioni interessanti. Se siete amanti degl FPS e se siete alla ricerca di un titolo che riesca a coinvolgervi e a catapultarvi in un universo distopico alternativo, Atomic Heart potrebbe fare al caso vostro. Il gioco viene messo in offerta con uno sconto dell'86% per un costo finale d'acquisto di 9,97€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La key è utilizzabile su Steam. Atomic Heart è un videogioco ambientato in una realtà alternativa del 1955, in cui l'Unione Sovietica, grazie al genio del dottor Sechenov, ha già sviluppato tecnologie avanzatissime: da Internet, noto come Kollektiv, ai sistemi di proiezione olografica fino a una robotica estremamente sofisticata.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il giocatore veste i panni di P-3, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che ora lavora come agente speciale del KGB, ma affetto da problemi di memoria che complicano il suo percorso. Il titolo combina elementi di sparatutto in prima persona con meccaniche tipiche degli action RPG, offrendo un'esperienza dinamica e variegata.
Uno degli aspetti più interessanti è il sistema di crafting, che consente di costruire o modificare armi ravvicinate utilizzando parti di metallo recuperate tra le abitazioni o dai resti dei robot nemici.
Durante il gioco, i combattimenti possono alternarsi tra l'uso di armi da fuoco, armi improvvisate o approcci stealth, permettendo ai giocatori di scegliere come affrontare le minacce. Qui la nostra recensione.