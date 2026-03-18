Atomic Heart cala di prezzo su Instant Gaming: scopri questo FPS ambientato in una URSS distopica

Su Instant Gaming, oggi, è tempo di affari e promozioni interessanti. Se siete amanti degl FPS e se siete alla ricerca di un titolo che riesca a coinvolgervi e a catapultarvi in un universo distopico alternativo, Atomic Heart potrebbe fare al caso vostro. Il gioco viene messo in offerta con uno sconto dell'86% per un costo finale d'acquisto di 9,97€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La key è utilizzabile su Steam. Atomic Heart è un videogioco ambientato in una realtà alternativa del 1955, in cui l'Unione Sovietica, grazie al genio del dottor Sechenov, ha già sviluppato tecnologie avanzatissime: da Internet, noto come Kollektiv, ai sistemi di proiezione olografica fino a una robotica estremamente sofisticata.