Atomic Heart svela la data di uscita del DLC Blood on Crystal e dell'Ultimate Edition

Mundfish ha annunciato la data di uscita del quarto e ultimo DLC di Atomic Heart, Blood on Crystal, precedentemente intitolato "Calamity". Sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 16 aprile.
Oltre all'espansione, è stata annunciata la Ultimate Edition di Atomic Hearts. Le copie fisiche usciranno il 24 marzo e includeranno il gioco base, l'Atomic Pass (con tutte le espansioni), i pacchetti skin "Labor & Science" e "Golden Age", un artbook digital e uno steelbok. Il lancio delle copie digitali invece è in programma per il 16 aprile, lo stesso giorno di debutto di Blood on Crystal.
Nuovi dettagli sull'espansione
Stando alle informazioni condivise dagli sviluppatori, Blood on Crystal rappresenta il capitolo conclusivo dell'arco narrativo di Atomic Heart, spingendo P‑3, le Gemelle e i loro alleati nel cuore più remoto e segreto di Facility 3826, con l'obiettivo di fermare CHAR-les prima che il suo piano si compia e l'umanità venga cancellata per sempre. Per farlo, esploreremo aree finora inaccessibili, come la nuova Wave Platform e il misterioso Crystal Complex, un settore classificato dove si nasconde la verità sulle manipolazioni del polimero.
Il nuovo nemico principale è una categoria di creature mai viste: i Polymorphs, esseri nati dagli esperimenti estremi di CHAR-les. Queste entità sfruttano le proprietà del polimero per assumere forme elementali diverse, costringendo il giocatore a cambiare approccio in tempo reale.
Per affrontare minacce così variabili, Blood on Crystal mette a disposizione le abilità più potenti del guanto e nuove varianti di armi pensate per sfruttare le debolezze dei Polymorphs. L'espansione promette di introdurre anche alcuni dei boss più folli e aggressivi mai apparsi a Facility 3826.