Atomic Heart svela la data di uscita del DLC Blood on Crystal e dell'Ultimate Edition

Mundfish ha annunciato la data di uscita del quarto e ultimo DLC di Atomic Heart, Blood on Crystal, precedentemente intitolato "Calamity". Sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 16 aprile.

Oltre all'espansione, è stata annunciata la Ultimate Edition di Atomic Hearts. Le copie fisiche usciranno il 24 marzo e includeranno il gioco base, l'Atomic Pass (con tutte le espansioni), i pacchetti skin "Labor & Science" e "Golden Age", un artbook digital e uno steelbok. Il lancio delle copie digitali invece è in programma per il 16 aprile, lo stesso giorno di debutto di Blood on Crystal.