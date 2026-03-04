Vediamo tutti i giochi per Nintendo Switch 1 e 2 mostrati all'Indie World in una singola immagine

Dal recente Indie World sono emersi numerosi giochi indie in arrivo su Nintendo Switch 1 e 2, e un buon riepilogo di quanto è stato annunciato è visibile in una singola immagine, che raccoglie praticamente tutti i titoli presentati durante l'evento.

Per essere stato un evento da 15 minuti, il recente Indie World è stato veramente un concentrato di notizie, tanto da riuscire a far rientrare al suo interno tutti i titoli visibili nell'immagine qui sotto, che in totale sono 18, dunque in media più di un gioco al minuto.

In effetti, il ritmo era serrato, e in certi casi i giochi sono stati presentati in maniera alquanto veloce, in mezzo ad altre introduzioni un po' più dettagliate.