Vediamo tutti i giochi per Nintendo Switch 1 e 2 mostrati all'Indie World in una singola immagine

Dal recente Indie World sono emersi numerosi giochi indie in arrivo su Nintendo Switch 1 e 2, e un buon riepilogo di quanto è stato annunciato è visibile in una singola immagine, che raccoglie praticamente tutti i titoli presentati durante l'evento.
Per essere stato un evento da 15 minuti, il recente Indie World è stato veramente un concentrato di notizie, tanto da riuscire a far rientrare al suo interno tutti i titoli visibili nell'immagine qui sotto, che in totale sono 18, dunque in media più di un gioco al minuto.
In effetti, il ritmo era serrato, e in certi casi i giochi sono stati presentati in maniera alquanto veloce, in mezzo ad altre introduzioni un po' più dettagliate.
Un veloce riepilogo
In ogni caso, potete avere un riepilogo disponibile a una singola occhiata guardando l'immagine riportata qui sotto, che mostra chiaramente la fervente attività di Nintendo Switch 1 e 2 in ambito indie.
Tra i giochi di maggior rilievo è stato annunciato l'arrivo di Blue Prince già disponibile su Nintendo Switch 2, la data di uscita di Mixtape (anche su Switch 2) e poi DenshAttack, Rotwood e altri.
Già dalla generazione precedente, Nintendo Switch ha dimostrato di essere una casa molto funzionale per i giochi indie: gli utenti hanno sempre apprezzato la possibilità di giocare a questi titoli in portabilità, mentre dal punto di vista degli sviluppatori si tratta di un ambiente ideale in termini di flessibilità della piattaforma e ampiezza del pubblico potenziale.
Questo buon rapporto tra console e produzioni indipendenti sembra destinato a proseguire con Nintendo Switch 2, a giudicare dai recenti annunci.