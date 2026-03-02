Le azioni di Nintendo continuano a scendere a causa della crisi in Medio Oriente

Le azioni di Nintendo continuano a scendere e hanno registrato il calo più marcato dell'ultimo mese per via dei timori legati all'aumento dei costi logistici per le console dirette in Europa a causa della crisi in Medio Oriente.

Come probabilmente saprete, infatti, dopo gli attacchi portati da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, i ribelli Houthi hanno minacciato di riprendere l'offensiva contro le navi mercantili nel Mar Rosso e dunque le principali compagnie di trasporto container stanno evitando il Canale di Suez, optando per rotte differenti.

Queste scelte comportano tuttavia un allungamento dei tempi di consegna e Nintendo figura tra le aziende colpite, visto che fa ampio affidamento sul trasporto marittimo per distribuire Nintendo Switch 2 dai centri di assemblaggio in Asia ai mercati che si trovano in Europa e negli Stati Uniti.

Nella giornata di oggi il titolo Nintendo ha perso fino al 4,7% e lo stesso è accaduto a Sony, che ha registrato un calo del 3% per i medesimi motivi: la speranza è che la crisi rientri rapidamente, o potrebbero esserci conseguenze concrete a livello distributivo.