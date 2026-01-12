Nintendo Switch 2 aumenterà di prezzo con la crisi delle memorie? Il presidente Furukawa risponde

La testata giapponese Kyoto Shimbun ha intervistato di recente il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ottenendo alcune risposte interessanti anche per quanto riguarda la crisi delle memorie e l'eventuale aumento di prezzo di Nintendo Switch 2.

Ovviamente, Furukawa non si è sbilanciato sull'argomento, anzi ha voluto evitare una qualsiasi risposta precisa, ma sembra aver dimostrato una certa tranquillità per quanto riguarda l'andamento attuale, pur suggerendo ovviamente cautela nelle previsioni, vista l'instabilità generale della situazione del mercato.

Il rischio di aumento di prezzo per Nintendo Switch 2 è infatti reale quanto lo è per qualsiasi altro dispositivo informatico basato su certe componenti come le memorie RAM, dunque è possibile che anche la console in questione possa subire delle variazioni in questo senso.