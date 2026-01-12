Nintendo Switch 2 aumenterà di prezzo con la crisi delle memorie? Il presidente Furukawa risponde

La testata giapponese Kyoto Shimbun ha intervistato di recente il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ottenendo alcune risposte interessanti anche per quanto riguarda la crisi delle memorie e l'eventuale aumento di prezzo di Nintendo Switch 2.
Ovviamente, Furukawa non si è sbilanciato sull'argomento, anzi ha voluto evitare una qualsiasi risposta precisa, ma sembra aver dimostrato una certa tranquillità per quanto riguarda l'andamento attuale, pur suggerendo ovviamente cautela nelle previsioni, vista l'instabilità generale della situazione del mercato.
Il rischio di aumento di prezzo per Nintendo Switch 2 è infatti reale quanto lo è per qualsiasi altro dispositivo informatico basato su certe componenti come le memorie RAM, dunque è possibile che anche la console in questione possa subire delle variazioni in questo senso.
Una situazione tranquilla, per il momento
In generale, Furukawa ha riferito che l'approvvigionamento di Nintendo Switch 2 si è stabilizzato al livello globale, con una buon ritmo di produzione, ma deve ancora cercare di incrementare in Giappone, dove la compagnia fa ancora fatica a stare dietro alla domanda.
In base alla traduzione dell'articolo riportata su ResetEra, il presidente di Nintendo ha dimostrato di avere una certa sicurezza sulle riserve di componenti per l'assemblaggio di Nintendo Switch 2, considerando che questi vengono procurati dai produttori sulla base di "piani di business a medio e lungo termine con Nintendo".
L'attuale situazione delle memorie, in particolare, sembra non aver avuto un impatto immediato sulle questioni finanziarie, ma ha aggiunto di dover "monitorare attentamente la situazione".
Alla domanda diretta sulla possibilità di un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2, Furukawa ha risposto semplicemente di non poter "commentare su situazioni ipotetiche", schierandosi dunque dietro un "no comment", cosa che apre diversi scenari.
In ogni caso, in base alle risposte precedenti non sembra che la situazione attuale di crisi sulla produzione di alcune componenti sia destinata ad avere un effetto immediato su Nintendo Switch 2 e il suo prezzo, tuttavia bisogna vedere come si evolverà la situazione.
Intanto, alcune stime pubblicate negli ultimi giorni hanno riferito che le vendite di Nintendo Switch 2 hanno subito un rallentamento a Natale.