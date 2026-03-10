Nintendo Switch 2 sarebbe venduta in perdita in Giappone, da cui deriverebbe il prezzo più basso

In Giappone, il lancio di Nintendo Switch 2 ha visto la disponibilità di due versioni : un modello più economico , solo in lingua giapponese, dal prezzo di circa 300 euro (al cambio attuale), e un modello multilingua senza blocco regionale venduto tramite il My Nintendo Store a circa 420 euro. Secondo l'analista Hideki Yasuda di Toyo Securities, la SKU più economica, molto popolare tra i consumatori giapponesi, sta generando delle perdite importanti per Nintendo, stimate in circa 25.000 yen, ovvero circa 140 euro, per unità.

I prezzi saliranno anche in Giappone?

In un articolo pubblicato sulla testata Diamond Online, Yasuda ha analizzato i risultati finanziari di Nintendo per il terzo trimestre dell'anno fiscale che termina a marzo 2026. La società ha registrato una crescita anno su anno dei ricavi e dell'utile operativo rispettivamente del 99,3% e del 21,3%, ma Yasuda osserva che il margine di profitto è in ritardo rispetto alle vendite. La sua ipotesi è che ciò sia dovuto alle forti vendite di Nintendo Switch 2 in patria.

Una foto di Nintendo Switch 2

In Giappone, la console ha venduto 4,78 milioni di unità dal lancio e, sebbene non sia stato chiarito quale sia il modello più venduto, Yasuda ipotizza che le vendite del modello economico stiano riducendo la redditività della console e, di conseguenza, i margini di profitto di Nintendo.

Secondo le sue stime, a causa dei costi di produzione che superano il prezzo di vendita, Nintendo sta registrando un "margine negativo" crescente nel mercato giapponese, con "la redditività che peggiora ulteriormente con ogni console venduta".

Per l'analista, Nintendo dovrebbe aumentare il prezzo della console anche in Giappone, perché "ottimizzare il prezzo dell'hardware è essenziale". Altrimenti deve vendere moltissimo software per compensare le perdite derivanti dalla vendita della console.