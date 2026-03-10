Smartphone Google Pixel 10 Pro da 256 GB e altri modelli sono in sconto su Amazon per le Offerte di Primavera

Il nuovo Google Pixel 10 Pro da 256 GB è in sconto su Amazon a 899 € con Pixelsnap. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi anche la colorazione Grigio creta; per aprire la pagina del prodotto basterà toccare il box sottostante. Se invece sei interessato al modello base, puoi trovarlo a 699 € e puoi acquistarlo attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi invece lo smartphone Google Pixel 10 Pro XL da 512 GB: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le principali caratteristiche
Questo smartphone presenta un design elegante con dettagli in metallo lucido e un display Super Actua con luminosità di 3300 nit. Troviamo inoltre un Tensor G5 e una TPU che è fino al 60% più potente per l'IA più avanzata sul dispositivo, in modo da usufruire di un'esperienza ancora più funzionale. Il comparto fotografico è invece dotato di sistema a tripla fotocamera Pro, miglioramenti come Zoom Pro, Ritratti ad alta definizione e una serie di funzioni avanzate basate sull'IA.
Ricordiamo che le offerte sono valide dal 10 al 16 marzo. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del Pro XL. Per il modello base, invece, puoi scoprire le nostre impressioni tramite questo link.