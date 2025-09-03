Google Pixel 10, la recensione del Pixel più convincente

Composta da Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, quest'ultimo non distribuito nemmeno stavolta in Italia, la serie arriva sul mercato in questi giorni con un listino invariato rispetto all'anno scorso e parecchie aspettative sul groppone. Se la nostra recensione del modello più grande e più ricco ha lasciato sul campo qualche perplessità, è quindi estremamente interessante vedere cosa ha da offrire la versione d'ingresso, che sulla carta potrebbe essere quella nel complesso più equilibrata. Scopriamo quindi tutti i dettagli nella recensione del Google Pixel 10 .

Per di più, quest'anno è particolarmente significativo perché il nuovo Tensor , il SoC disegnato internamente e adottato a partire dal 2021 sui Pixel 6, proprio stavolta con la sua quinta revisione porta con sé diversi cambiamenti radicali, potenzialmente capaci di influenzare pesantemente il futuro degli smartphone di Mountain View.

Caratteristiche tecniche

Il Tensor G5 è la grande novità dei nuovi Pixel 10, e si tratta di un punto di svolta non da poco. Sebbene Google non abbia mai voluto partecipare alla gara delle prestazioni rispetto ai SoC più potenti sul mercato, dichiarando piuttosto l'intenzione di favorire i processi di intelligenza artificiale, è chiaro come i Tensor abbiano sempre dovuto subire confronti piuttosto impietosi nei benchmark con i concorrenti Qualcomm e Mediatek.

Il Tensor G5 è pertanto un SoC Octa-Core con processo produttivo a 3 nanometri, che per la prima volta viene prodotto nelle fonderie TSMC, abbandonando quelle di Samsung.

Il processo di progettazione di un SoC non è però cosa semplice: le componenti sono diverse, e tutte devono riuscire a incastrarsi nel puzzle ideale per creare un chip efficiente e dalle buone prestazioni, senza dimenticare l'efficienza energetica. Sostanzialmente, nel caso specifico alcune di queste componenti vengono progettate direttamente da Google, per altre invece l'azienda ha ora rinunciato alla fornitura di Samsung per andare a scegliere differenti offerte di terze parti.

La CPU invece mantiene i design Cortex di ARM, mentre per la GPU ha deciso di non confermare la consolidata Mali di ARM ma di preferire una proposta di Imagination Technologies. Proprio questo, al momento, è uno degli aspetti più discussi in merito alle prestazioni dell'intera serie Pixel 10, ma ne parleremo in seguito.

Pixel 10 è uno smartphone compatto come se ne vedono pochi

Le memorie sono nel taglio unico da 12 GB LPDDDR5X per quanto riguarda la RAM - i Pro invece ne hanno 16 - mentre l'archiviazione permette di scegliere tra 128 e 256 GB; solo quest'ultima versione è però UFS 4.0, mentre la più piccola si accontenta della più lenta tecnologia UFS 3.1. Sebbene la differenza si possa avvertire soltanto in situazioni d'uso specifiche, probabilmente non molto comuni per la stragrande maggioranza dell'utenza, resta un elemento di cui tener conto e che offre un ulteriore stimolo all'acquisto della variante da 256 GB, anche perché 128 rischiano di essere davvero pochi una volta tolto lo spazio occupato dal sistema operativo.

La scelta di proporre a fine 2025 un telefono da 900€ con 128 GB di archiviazione risulta difficile da digerire e, sebbene l'obiezione più scontata sia che Apple fa lo stesso col suo iPhone per il modello di ingresso, o Samsung col suo S25, è anche vero che la scheda tecnica complessiva di Pixel 10 non sembra essere a livello di tali concorrenti.

Buona e completa la connettività con eSIM, NFC, 5G, Bluetooth 6 e WiFi 6e. C'è da segnalare qui che su Pixel 9 era presente il WiFi 7. La porta USB è Type-C 3.2.

La protezione IP68 è di alto livello e sufficiente per garantire una buona sicurezza nei confronti di polvere, acqua ed immersioni accidentali; ciò nonostante molti concorrenti, anche di fascia di prezzo inferiore, hanno raggiunto il più elevato grado IP69.

Scheda tecnica Google Pixel 10