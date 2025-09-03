9

Hollow Knight: Silksong su PC supporta gli schermi ultrawide al lancio, ecco alcune immagini

Hollow Knight: Silksong supporterà gli schermi ultrawide con formati fino a 21:9 su PC al lancio, conferma il Team Cherry, mostrando anche alcune immagini in tale formato.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/09/2025
Una scena di Hollow Knight Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Con la grande attesa che circonda il lancio di Hollow Knight: Silksong, ormai alle porte, anche una singola informazione risulta particolarmente importante per i fan, compreso il fatto che il gioco supporterà gli schermi ultrawide al lancio su PC.

Si tratta di un'ottima notizia per tutti coloro che possiedono una postazione da gioco avanzata con display in grado di visualizzare il formato 21:9, visto che Hollow Knight Silksong potrà essere giocato su questi senza subire deformazioni o stretching dell'immagine.

A confermare la presenza dell'opzione già presente nella versione di lancio del gioco è Matthew Griffin, responsabile marketing e publishing di Team Cherry, come vediamo nel messaggio riportato qui sotto.

Alcune immagini che mostrano l'ottimo effetto

"Hollow Knight: Silksong Ultrawide!" Si legge nel post pubblicato su X da Griffin, che spiega: "Per i giocatori PC, i formati di schermo fino a 21:9 sono supportati pienamente", con tanto di immagini a certificare la questione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

I risultati, visibili dagli screenshot pubblicati nel messaggio, sono notevoli: considerando lo stile grafico della serie, l'uso del formato ultrawide può portare a un effetto decisamente positivo, rendendo il tutto ancora più affascinante.

Hollow Knight: Silksong esiste davvero e lo abbiamo provato! Hollow Knight: Silksong esiste davvero e lo abbiamo provato!

In un gioco del genere, peraltro, avere la possibilità di vedere una porzione più ampia dello scenario può risultare anche particolarmente utile, cosa che si riflette anche nel comfort di fruizione del gioco, oltre ad essere esteticamente appagante.

Ricordiamo che Hollow Knight: Silksong ha la data di uscita fissata per domani, 4 settembre, e sarà disponibile anche direttamente nel catalogo del Game Pass dal day one, oltre che su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in maniera standard.

Nei giorni scorsi abbiamo saputo il prezzo del gioco e il fatto che l'upgrade alla versione Nintendo Switch 2 sarà gratis.

