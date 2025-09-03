Hollow Knight: Silksong su PC supporta gli schermi ultrawide al lancio, ecco alcune immagini

A confermare la presenza dell'opzione già presente nella versione di lancio del gioco è Matthew Griffin, responsabile marketing e publishing di Team Cherry, come vediamo nel messaggio riportato qui sotto.

Alcune immagini che mostrano l'ottimo effetto

"Hollow Knight: Silksong Ultrawide!" Si legge nel post pubblicato su X da Griffin, che spiega: "Per i giocatori PC, i formati di schermo fino a 21:9 sono supportati pienamente", con tanto di immagini a certificare la questione.



I risultati, visibili dagli screenshot pubblicati nel messaggio, sono notevoli: considerando lo stile grafico della serie, l'uso del formato ultrawide può portare a un effetto decisamente positivo, rendendo il tutto ancora più affascinante.

In un gioco del genere, peraltro, avere la possibilità di vedere una porzione più ampia dello scenario può risultare anche particolarmente utile, cosa che si riflette anche nel comfort di fruizione del gioco, oltre ad essere esteticamente appagante.

Ricordiamo che Hollow Knight: Silksong ha la data di uscita fissata per domani, 4 settembre, e sarà disponibile anche direttamente nel catalogo del Game Pass dal day one, oltre che su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in maniera standard.

Nei giorni scorsi abbiamo saputo il prezzo del gioco e il fatto che l'upgrade alla versione Nintendo Switch 2 sarà gratis.