L’iPhone pieghevole arriverà nel 2026, seguito dall’iPad nel 2028: arriva la conferma da altre fonti

Uscita nel 2026

L'analista di Apple, Ming-Chi Kuo, sostiene che i nuovi iPhone pieghevoli usciranno nel 2026 e faranno parte della linea iPhone 18. Sebbene si vociferasse un arrivo anticipato degli iPad pieghevoli, quest'ultimi dovrebbero arrivare nel 2028 e potrebbero avere uno schermo tra i 18 e i 20 pollici quando aperto.

Sempre secondo Kuo, i nuovi dispositivi pieghevoli, quindi anche gli iPhone, saranno dotati di un vetro di copertura incredibilmente sottile, fornito da Corning con la collaborazione di General Interface Solutions per trattamento degli angoli, ispezione, imballaggio e spedizione. In base alle previsioni dell'analista, Apple venderà tra gli 8 e i 10 milioni di iPhone pieghevoli nel 2026, raggiungendo ben 25 milioni nel 2027.