iPhone 17 Pro: diversi utenti segnalano un suono statico durante la ricarica

Diversi utenti stanno segnalando un fenomeno legato alla ricarica di iPhone 17 Pro e Pro Max . Sembra infatti che dagli altoparlanti provenga un rumore statico che scompare immediatamente non appena l'iPhone viene scollegato dall'alimentazione. Non si tratta di un caso isolato: si registrano infatti diverse segnalazioni sia su Reddit che sul forum di MacRumors.

Il ronzio durante la ricarica

Secondo quanto riportato, questo suono può variare in base ai modelli. Il ronzio diventa più evidente quando ci si trova in luoghi molto silenziosi, ma in ogni caso si tratta di un fenomeno riscontrato da diverse persone. Collegando l'alimentatore, infatti, si percepisce un rumore di sottofondo provenire dall'altoparlante. Alcune fonti sostengono che il problema è più palese sui primi modelli, quindi quelli risalenti alle primissime vendite, mentre i successivi presentano rumori più attenuati.

Le testimonianze fanno pensare a diverse situazioni: il rumore si presenta dopo aver avviato e messo in pausa un contenuto multimediale, oppure quando il processore A19 Pro è fortemente sollecitato. Sembra anche che questo fenomeno abbia a che fare con le registrazioni video dello schermo. Altri utenti hanno provato ad aggiornare il sistema operativo alla versione iOS 26.2, senza però riscontrare miglioramenti.

Al momento Apple non ha rilasciato dichiarazioni in merito, quindi non è ancora chiara la causa di questo problema. In ogni caso, il rumore statico si presenta quando si collega lo smartphone al caricatore. Fateci sapere se anche voi state notando problematiche simili e, se avete provato soluzioni momentanee, non esitate a farcelo sapere nei commenti. Aggiorneremo prontamente l'articolo non appena avremo informazioni più concrete.