Apple rilascia iOS 26.2: oltre 20 falle di sicurezza corrette e nuove funzioni chiave per iPhone, iPad e Mac

Apple ha avviato la pubblicazione ufficiale di iOS 26.2, insieme a iPadOS 26.2 e macOS 26.2, un aggiornamento che combina nuove funzionalità, miglioramenti di sistema e soprattutto un intervento massiccio sulla sicurezza. Secondo quanto comunicato dall'azienda, il pacchetto corregge oltre 20 vulnerabilità, incluse due falle già sfruttate attivamente in attacchi mirati. Un dettaglio che rende questo update particolarmente delicato: una volta rese pubbliche, anche le vulnerabilità non ancora sfruttate potrebbero diventare bersagli concreti. Per questo Apple raccomanda l'installazione immediata su tutti i dispositivi compatibili.

Due falle critiche già sfruttate in attacchi reali Il cuore dell'aggiornamento riguarda WebKit, il motore che gestisce la visualizzazione dei contenuti web su Safari e su molte app di terze parti. Apple ha confermato la presenza di due vulnerabilità gravi che potevano essere sfruttate semplicemente caricando contenuti web appositamente costruiti. Siete ancora fermi a iOS 18? Apple vi consiglierà di passare a iOS 26 prima di altri aggiornamenti Nel primo caso, il problema poteva consentire l'esecuzione di codice arbitrario, mentre nel secondo si parlava di corruzione della memoria, con conseguenze potenzialmente molto serie per la stabilità e la sicurezza del sistema. Apple ha dichiarato di essere a conoscenza di utilizzi reali di queste falle in attacchi "estremamente sofisticati" contro individui specifici su versioni precedenti a iOS 26. Le correzioni sono arrivate tramite un miglioramento nella gestione della memoria e controlli più rigorosi nella validazione dei contenuti. Non vengono forniti dettagli tecnici completi, una scelta ormai standard per evitare che le informazioni vengano sfruttate da attori malevoli.

Non solo WebKit: una lunga lista di problemi risolti Oltre alle falle più critiche, iOS 26.2 interviene su numerosi altri punti sensibili del sistema. Tra i bug corretti figurano problemi che potevano consentire l'accesso a token di pagamento sensibili, visualizzare foto nascoste senza autenticazione, causare corruzione della memoria tramite immagini malevole o addirittura rimuovere password in modo involontario durante il controllo remoto di un dispositivo via FaceTime. I reminder della sveglia Arriva poi una funzione molto richiesta da tempo: i testi offline in Apple Music, che consentono di visualizzare i lyrics anche senza connessione dati, rendendo più utile l'app durante viaggi o spostamenti. Apple ha anche rivisto le metriche dello Sleep Score, rendendo le fasce di valutazione più granulari e coerenti, e ha introdotto la possibilità di impostare allarmi per i promemoria, una funzione semplice ma estremamente pratica per chi usa l'app Reminders come strumento di organizzazione.