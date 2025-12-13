Leggende Pokémon: Z-A, Skate Story o Terminator: cosa giocherete questo fine settimana?

Cosa giocherete questo fine settimana? Il Natale si avvicina, gli impegni familiari si moltiplicano ma in questi due giorni potete ancora ritagliarvi uno spazio da dedicare ai videogiochi. Quale scegliere, tuttavia?
È appena uscita l'espansione Megadimensione di Leggende Pokémon: Z-A, che rilancia l'esperienza dell'ultimo episodio della saga firmata Game Freak con nuove missioni, affascinanti scenari alternativi e personaggi inediti che non mancheranno di conquistare i numerosissimi fan della serie.
Potremo confrontarci con le nuove abilità dimensionali e con una trama costruita appunto attorno al tema delle dimensioni alternative, mentre scopriamo nuovi Pokémon impossibili da incontrare nella versione "normale" di Luminopoli.
Fra importanti ritorni (vedi Ornella e il Team MZ), strani fenomeni su cui indagare e megaevoluzioni inedite, Megadimensione promette di espandere l'esperienza di Leggende Pokémon: Z-A in maniera entusiasmante.
E se invece...
Se volete invece dedicarvi a un prodotto nuovo e originale, e avete letto la nostra recensione di Skate Story, il titolo di Sam Eng può essere ciò che fa per voi: una variazione sul tema in stile "mistico" dei giochi di skateboard, in cui controlliamo un demone di vetro che, uh, vuole divorare la luna e per farlo si trova a utilizzare lo skate donatogli dal Diavolo in persona. Ebbene sì.
Un'altra possibilità è certamente Terminator 2D: No Fate, un vero e proprio omaggio all'epoca dei coin-op degli anni '90 e all'iconica saga cinematografica creata da James Cameron, che torna con una reinterpretazione del secondo capitolo tutta in pixel art, per la gioia dei nostalgici e degli appassionati dei tie-in multievento.
Certo, nulla vi vieta di dedicarvi a un recupero importante... magari mettendo finalmente le mani proprio su quel Clair Obscur: Expedition 33 che ha dominato i The Game Awards, portandosi a casa la maggior parte dei premi e consolidando la propria immagine di gioiello irrinunciabile.
Dunque, cosa giocherete questo fine settimana?