Leggende Pokémon: Z-A, Skate Story o Terminator: cosa giocherete questo fine settimana?

Fra importanti ritorni (vedi Ornella e il Team MZ), strani fenomeni su cui indagare e megaevoluzioni inedite, Megadimensione promette di espandere l'esperienza di Leggende Pokémon: Z-A in maniera entusiasmante.

È appena uscita l'espansione Megadimensione di Leggende Pokémon: Z-A , che rilancia l'esperienza dell'ultimo episodio della saga firmata Game Freak con nuove missioni, affascinanti scenari alternativi e personaggi inediti che non mancheranno di conquistare i numerosissimi fan della serie.

E se invece...

Se volete invece dedicarvi a un prodotto nuovo e originale, e avete letto la nostra recensione di Skate Story, il titolo di Sam Eng può essere ciò che fa per voi: una variazione sul tema in stile "mistico" dei giochi di skateboard, in cui controlliamo un demone di vetro che, uh, vuole divorare la luna e per farlo si trova a utilizzare lo skate donatogli dal Diavolo in persona. Ebbene sì.

Un'altra possibilità è certamente Terminator 2D: No Fate, un vero e proprio omaggio all'epoca dei coin-op degli anni '90 e all'iconica saga cinematografica creata da James Cameron, che torna con una reinterpretazione del secondo capitolo tutta in pixel art, per la gioia dei nostalgici e degli appassionati dei tie-in multievento.

Certo, nulla vi vieta di dedicarvi a un recupero importante... magari mettendo finalmente le mani proprio su quel Clair Obscur: Expedition 33 che ha dominato i The Game Awards, portandosi a casa la maggior parte dei premi e consolidando la propria immagine di gioiello irrinunciabile.

Dunque, cosa giocherete questo fine settimana?