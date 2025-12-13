Casey Hudson rassicura i fan sull'uscita di Star Wars: Fate of the Old Republic

Quando uscirà Star Wars: Fate of the Old Republic? Dopo le considerazioni del giornalista Jason Schreier, che ha parlato di un progetto nato da poco, che non arriverà nei negozi prima del 2030 "a essere ottimisti", Casey Hudson ha voluto rassicurare i fan.

"Non preoccupatevi delle voci secondo cui Star Wars: Fate of the Old Republic non uscirà prima del 2030", ha scritto Hudson in un post su X. "Il gioco arriverà prima di allora. Non sto certo diventando più giovane!"

Ci sono sicuramente degli elementi che potrebbero accelerare i lavori, vedi l'adozione di un motore ormai consolidato come l'Unreal Engine 5; o magari in fase di pre-produzione sono già stati stabiliti molti degli aspetti che andranno a caratterizzare l'esperienza.

Tuttavia, come ha spiegato lo stesso Hudson, il progetto si trova nelle fasi iniziali dello sviluppo e da questo punto di vista non si scappa: una produzione tripla A moderna ha bisogno generalmente di cinque anni e sono pochi gli esempi virtuosi in tal senso.