La data di uscita di Star Wars: Fate of the Old Republic sembra lontana lontana, almeno stando alle parole del giornalista Jason Schreier, che è intervenuto sulla questione per fare un po' di chiarezza e per mettere in prospettiva quelle che sono le aspettative degli appassionati.

"La sorpresa più grande della scorsa notte è stata Star Wars: Fate of the Old Republic, il nuovo progetto guidato da Casey Hudson, che ha diretto KOTOR e Anthem", ha scritto Schreier in un post pubblicato su Bluesky.

"Si tratta di una notizia entusiasmante per molte persone... ma Lucasfilm ha chiarito che lo studio è stato fondato quest'anno, il che significa che un'uscita nel 2030 si pone come una stima ottimistica. Forse sarà un gioco per PlayStation 7."

Purtroppo le tempistiche citate da Jason Schreier sono assolutamente plausibili per una produzione di questo tipo e rappresentano anzi lo scenario migliore, con un percorso che non venga complicato da eventuali difficoltà o addirittura da una cancellazione.