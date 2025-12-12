0

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/12/2025
La data di uscita di Star Wars: Fate of the Old Republic sembra lontana lontana, almeno stando alle parole del giornalista Jason Schreier, che è intervenuto sulla questione per fare un po' di chiarezza e per mettere in prospettiva quelle che sono le aspettative degli appassionati.

"La sorpresa più grande della scorsa notte è stata Star Wars: Fate of the Old Republic, il nuovo progetto guidato da Casey Hudson, che ha diretto KOTOR e Anthem", ha scritto Schreier in un post pubblicato su Bluesky.

"Si tratta di una notizia entusiasmante per molte persone... ma Lucasfilm ha chiarito che lo studio è stato fondato quest'anno, il che significa che un'uscita nel 2030 si pone come una stima ottimistica. Forse sarà un gioco per PlayStation 7."

Purtroppo le tempistiche citate da Jason Schreier sono assolutamente plausibili per una produzione di questo tipo e rappresentano anzi lo scenario migliore, con un percorso che non venga complicato da eventuali difficoltà o addirittura da una cancellazione.

È il caso di stare con i piedi per terra

Senza dubbio uno dei più importanti annunci dei The Game Awards, il reveal di Star Wars: Fate of the Old Republic ha svolto un ruolo preciso nell'ottica dell'evento condotto da Geoff Keighley, scatenando appunto l'entusiasmo degli appassionati a fronte, però, di una netta mancanza di concretezza.

Il trailer cinematografico pubblicato per l'occasione non ha infatti nulla a che vedere con il gioco vero e proprio, né sono state fornite informazioni in merito a un eventuale periodo di uscita, anche remoto: caratteristiche che fanno pensare appunto a un progetto partito da poco, che si farà attendere parecchio.

