Fort Solis ha una data di uscita ufficiale su Xbox Series X|S, annunciata con un trailer nelle scorse ore: l'avventura narrativa sviluppata da Fallen Leaf sarà disponibile anche sulla console Microsoft a partire dal 19 dicembre.
Pubblicato nel 2023 su PC e PS5, il gioco racconta le vicende di un ingegnere, Jack Leary, che viene chiamato a intervenire in seguito a un allarme proveniente da Fort Solis, una stazione mineraria costruita su Marte.
Quando tuttavia l'uomo arriva a destinazione, non trova nessuno ad attenderlo. Dove sono finiti tutti? Per scoprire come stanno le cose dovremo esplorare la struttura spaziale in lungo e in largo, raccogliere indizi, risolvere semplici enigmi e interagire con comprimari spesso inaspettati.
La forza di Fort Solis risiede nella sua impostazione cinematografica, che può contare su di un comparto narrativo molto solido e sulla magistrale interpretazione di attori come Roger Clark, Julia Brown e Troy Baker, che donano ai rispettivi personaggi uno spessore sorprendente.
Diventerà un film
Sebbene il progetto non abbia riscosso un enorme successo, Fort Solis diventerà un film, a conferma di quanto sia solida la trama confezionata da Fallen Leaf e da quanto sia brillante, specie in alcuni punti, la scrittura del gioco.
Peraltro alcune criticità riscontrate al debutto, vedi ad esempio l'impossibilità di muoversi più velocemente, sono state risolte tramite appositi miglioramenti che hanno reso l'esperienza meno tediosa nelle fasi esplorative, rivoluzionandone un po' i ritmi.