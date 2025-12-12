Fort Solis ha una data di uscita ufficiale su Xbox Series X|S, annunciata con un trailer nelle scorse ore: l'avventura narrativa sviluppata da Fallen Leaf sarà disponibile anche sulla console Microsoft a partire dal 19 dicembre.

Pubblicato nel 2023 su PC e PS5, il gioco racconta le vicende di un ingegnere, Jack Leary, che viene chiamato a intervenire in seguito a un allarme proveniente da Fort Solis, una stazione mineraria costruita su Marte.

Quando tuttavia l'uomo arriva a destinazione, non trova nessuno ad attenderlo. Dove sono finiti tutti? Per scoprire come stanno le cose dovremo esplorare la struttura spaziale in lungo e in largo, raccogliere indizi, risolvere semplici enigmi e interagire con comprimari spesso inaspettati.

La forza di Fort Solis risiede nella sua impostazione cinematografica, che può contare su di un comparto narrativo molto solido e sulla magistrale interpretazione di attori come Roger Clark, Julia Brown e Troy Baker, che donano ai rispettivi personaggi uno spessore sorprendente.