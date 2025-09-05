L'avventura cinematografica Fort Solis costa spicci per PC Steam e non c'è motivo per non recuperarla

Che gioco è Fort Solis

Fort Solis è un avventura narrativa cinematografica ad ambientazione spaziale: noi siamo Jack e deve raggiungere la titolare base mineraria For Solis, ma le tempeste di sabbia rendono difficile il viaggio e la situazione continua a peggiorare nel mentre la notte avanza.

Si tratta di un thriller cinematografico con un'ottima qualità grafica realizzata in Unreal Engine 5.2, gestito in puntate come una serie TV e con un cast d'eccezione: Roger Clark (Red Dead Redemption 2), Troy Baker (The Last of Us, Uncharted) e Julia Brown (Daddy's Head).