Ghost of Yotei si avvicina: ecco quando usciranno le recensioni della nuova esclusiva PS5

Le prime copie review di Ghost of Yotei cominciano ad arrivare a destinazione presso varie testate, e si è diffusa in queste ore l'informazione su quando usciranno le recensioni della nuova esclusiva PS5 da parte di Sucker Punch: l'embargo scade il 25 settembre alle ore 15:00 italiane.

A riferirlo, tra gli altri, è anche Geoff Keighley, ma la notizia si sta velocemente diffondendo online, evidentemente perché sempre più giornalisti stanno ricevendo il codice per il download della versione da recensire del nuovo gioco in questione.

Considerando che la data di uscita di Ghost of Yotei è fissata per il 2 ottobre, significa che dovrebbe esserci tempo in abbondanza per poter leggere le valutazioni della stampa prima del lancio del gioco sul mercato.