Ghost of Yotei si avvicina: ecco quando usciranno le recensioni della nuova esclusiva PS5

Le prime copie review di Ghost of Yotei cominciano ad arrivare a destinazione presso varie testate, e si è diffusa in queste ore l'informazione su quando usciranno le recensioni della nuova esclusiva PS5 da parte di Sucker Punch: l'embargo scade il 25 settembre alle ore 15:00 italiane.
A riferirlo, tra gli altri, è anche Geoff Keighley, ma la notizia si sta velocemente diffondendo online, evidentemente perché sempre più giornalisti stanno ricevendo il codice per il download della versione da recensire del nuovo gioco in questione.
Considerando che la data di uscita di Ghost of Yotei è fissata per il 2 ottobre, significa che dovrebbe esserci tempo in abbondanza per poter leggere le valutazioni della stampa prima del lancio del gioco sul mercato.
Un buon segno?
Per molti, la scelta di fissare un embargo con un buon margine di anticipo rispetto all'uscita del gioco è un buon segno per quanto riguarda la fiducia del publisher nella qualità del titolo.
La questione non è necessariamente indicativa della qualità, ma la cosa più importante che emerge in questi casi è piuttosto il fatto che lo sviluppo ha seguito i tempi progettati, come dimostra il fatto che il gioco è entrato in fase gold già dalla fine di agosto.
Ghost of Yotei è il seguito di Ghost of Tsushima, e in base a quanto visto finora sembra seguire fedelmente la formula del primo capitolo, pur mettendo in scena una storia diversa, caratterizzata anche da una collocazione temporale differente.
Sony sta pubblicando a cadenza regolare alcuni trailer sul gioco incentrati sul vasto arsenale a disposizione della protagonista Atsu, come quello sulla spada Odachi visto proprio ieri, che è arrivato dopo quello dedicato alle armi da fuoco, a dimostrazione della varietà di approcci possibile nel gioco.