Il nuovo trailer di Ghost of Yōtei è dedicato alle armi da fuoco

Il video

Nel video vediamo Atsu, la protagonista, utilizzare diverse tecniche di eliminazione dei nemici. Alcuni vengono sforacchiati in allegria, altri vengono decapitati.

La scelta di quale arma usare è dettata dalla posizione degli avversari, in particolare per difendersi da medio / lungo raggio.

Negli scontri ravvicinati, però, non ce n'è per nessuno. In due momenti vediamo anche Atsu lanciare la sua spada. In generale, c'è un sacco di sangue (momento casalinga: da notare che nei videogiochi il sangue va via dai vestiti passeggiando, mentre nella realtà richiede l'intervento delle divinità e a volte nemmeno sparisce del tutto).

Comunque sia, Ghost of Yōtei è un titolo esclusivo per PlayStation 5. Probabilmente in futuro lo vedremo anche su PC, dove è già stato pubblicato Ghost of Tsushima, il capitolo precedente, ma il 2 ottobre dovrete possedere la console di Sony per poterci giocare. È ambientato 300 anni dopo il predecessore e sarà un'esperienza autoconclusiva ambientata nel Giappone rurale del XVII secolo. La storia racconta di Atsu, una mercenaria solitaria e tormentata che parte alla ricerca di vendetta, sedici anni dopo la morte della sua famiglia.