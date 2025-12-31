Il director di Final Fantasy 14 adora Ghost of Yotei e ne elogia la bellezza

Sono molti i giochi che nel 2025 hanno impressionato i giocatori e gli sviluppatori e uno di questi è per certo Ghost of Yotei . Ad esempio, Naoki Yoshida, director di Final Fantasy 14 , è un grande fan del gioco PS5 di Sucker Punch e Sony Interactive Entertainment.

Cosa ha detto Yoshida su Ghost of Yotei

"Ho giocato a molti giochi diversi quest'anno, ma quello a cui mi ritrovo ancora a giocare ogni volta che ho un po' di tempo è Ghost of Yotei", racconta Yoshida alla testata, secondo quanto tradotto da Genki su Twitter. "È un gioco da cui ho imparato moltissimo, sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda le competenze di produzione."

"Essendo io stesso originario dell'Hokkaido, sono sempre rimasto affascinato dalla bellezza del Monte Yotei ogni volta che visitavo Niseko come snowboarder", commenta. "La ricostruzione di quella bellezza è stata davvero straordinaria!".

Yoshida è certamente una delle persone migliori per giudicare la qualità di Ghost of Yotei, vista la sua esperienza in qualità di sviluppatore e in quanto originario della regione nella quale il videogioco è ambientato.

Ci chiediamo se Yoshida non veda l'ora di giocare a Ghost of Yotei Leggende.