Quanto dura Resident Evil Requiem? Tutto dipende da chi lo gioca, a quanto pare

Quanto dura Resident Evil Requiem? Molti si sono posti questa domanda, e a quanto pare non esiste una risposta precisa: stando a un approfondimento pubblicato da IGN, tutto dipende da chi gioca e dall'approccio utilizzato.

In base ai dati raccolti dalla testata americana, la campagna del nuovo capitolo della saga Capcom può essere completata in un minimo di 4 ore e 30 minuti o in un massimo di 16 ore, con una media standard che si attesta fra le dieci e le dodici ore.

L'esperimento, così vogliamo chiamarlo, è stato condotto su cinque diversi redattori del sito, che hanno registrato tempistiche variabili anche in relazione al tipo di finale sbloccato: a quanto pare per ottenere la conclusione migliore bisogna investire più tempo.

Le conclusioni dell'articolo parlano come detto di dieci o dodici ore per completare la storia senza correre, che diventano quindici o sedici laddove si cerchi di fare tutto. A queste si aggiungono cinque o sei ore per una run con la difficoltà Insanity, mentre si può arrivare a trenta o quaranta ore considerando rigiocabilità, sfide e contenuti extra.