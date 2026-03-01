Quanto dura Resident Evil Requiem? Tutto dipende da chi lo gioca, a quanto pare

Quanto dura Resident Evil Requiem? Molti si sono posti questa domanda, e a quanto pare non esiste una risposta precisa: stando a un approfondimento pubblicato da IGN, tutto dipende da chi gioca e dall'approccio utilizzato.
In base ai dati raccolti dalla testata americana, la campagna del nuovo capitolo della saga Capcom può essere completata in un minimo di 4 ore e 30 minuti o in un massimo di 16 ore, con una media standard che si attesta fra le dieci e le dodici ore.
L'esperimento, così vogliamo chiamarlo, è stato condotto su cinque diversi redattori del sito, che hanno registrato tempistiche variabili anche in relazione al tipo di finale sbloccato: a quanto pare per ottenere la conclusione migliore bisogna investire più tempo.
Le conclusioni dell'articolo parlano come detto di dieci o dodici ore per completare la storia senza correre, che diventano quindici o sedici laddove si cerchi di fare tutto. A queste si aggiungono cinque o sei ore per una run con la difficoltà Insanity, mentre si può arrivare a trenta o quaranta ore considerando rigiocabilità, sfide e contenuti extra.
Una durata tipica per Resident Evil
Accolto dalla stampa internazionale con voti stellari, Resident Evil Requiem sembra insomma offrire un'esperienza dalla durata "tipica" per quanto concerne la serie, ma pronta a mettere in campo delle novità in futuro, con il probabile arrivo dell'immancabile modalità Mercenari.
A ciò potrebbero aggiungersi delle espansioni dedicate a determinati personaggi o a porzioni della storia non ancora rivelate, come accaduto per i precedenti episodi della serie: vedremo cosa annuncerà in merito Capcom.