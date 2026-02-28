Niente paura: Leon ha preso lezioni di guida da Porsche per Resident Evil Requiem

Continua la bizzarra collaborazione tra Capcom e Porsche per Resident Evil Requiem, in questo caso con un video in cui la prestigiosa marca di automobili sostiene di "fidarsi di Leon" dopo avergli impartito lezioni di guida avanzata.

Si tratta di un altro video live action che vede protagonista Nick Apostolides, l'attore che interpreta Leon S. Kennedy anche nel motion capture del gioco, che segue quello pubblicato in precedenza all'epoca dell'annuncio della collaborazione.

In questo caso, la questione è ancora più particolare e maggiormente incentrata sull'auto del protagonista di Resident Evil Requiem e sulle capacità maturate dall'agente speciale alla guida.