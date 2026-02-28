Niente paura: Leon ha preso lezioni di guida da Porsche per Resident Evil Requiem

Continua la bizzarra collaborazione tra Capcom e Porsche per Resident Evil Requiem, in questo caso con un video in cui la prestigiosa marca di automobili sostiene di "fidarsi di Leon" dopo avergli impartito lezioni di guida avanzata.
Si tratta di un altro video live action che vede protagonista Nick Apostolides, l'attore che interpreta Leon S. Kennedy anche nel motion capture del gioco, che segue quello pubblicato in precedenza all'epoca dell'annuncio della collaborazione.
In questo caso, la questione è ancora più particolare e maggiormente incentrata sull'auto del protagonista di Resident Evil Requiem e sulle capacità maturate dall'agente speciale alla guida.
"Ci fidiamo di Leon"
In maniera alquanto bizzarra, si pone come una sorta di risposta ai messaggi social in cui, a quanto pare, vari utenti avanzavano dubbi sulle capacità di Leon alla guida, temendo che possa distruggere la fiammante Cayenne Turbo GT che gli è stata messa a disposizione.
Niente paura, sostiene Porsche: "ci fidiamo di Leon", riferisce la compagnia automobilistica tedesca, e con buone ragioni: l'azienda ha infatti impartito lezioni speciali di guida avanzata al personaggio, come visibile nel video.
Il filmato è stato girato con Nick Apostolides alla guida della possente Cayenne Turbo GT da 739 cavalli, mostrando come Leon sia stato addestrato per guidare ad alti livelli senza possibilmente distruggere l'auto, mentre sfugge alle orde di zombie.
Nel frattempo, Resident Evil Requiem si conferma un successo da record all'uscita su Steam, dopo aver visto anche il trailer di lancio dedicato.