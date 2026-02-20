Resident Evil Requiem e Porsche insieme per un live trailer con Nick Apostolides

Capcom ha annunciato un'inattesa collaborazione fra Resident Evil Requiem e Porsche, da cui è nato un live trailer con Nick Apostolides, la voce di Leon Kennedy nel gioco, che vediamo alla guida di una Porsche Cayenne Turbo GT custom.
"Il retaggio vive per sempre", dice l'attore nel video. "Un nome inciso nel tempo, riflesso di ciò che è stato salvato e sacrificato. Ogni scelta è un'eco eterna: non può essere messa a tacere, non può essere distrutta. Questo retaggio non morirà."
Fra giochi di parole che fanno riferimento alla lore di Resident Evil e un montaggio frenetico e spettacolare, in cui non mancano neppure sinistre presenze pronte all'attacco, il trailer concretizza una partnership davvero particolare, che non si vede spesso.
Peraltro il filmato ribadisce il ritorno di Apostolides, voce storica di Leon Kennedy nonché un veterano del settore, che a quanto pare si trova a proprio agio anche con questo tipo di promozione.
L'attesa è quasi finita
Mancano ormai pochi giorni all'uscita di Resident Evil Requiem, fissata al prossimo 27 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e sta crescendo di conseguenza l'attesa nei confronti di questo nuovo, promettente capitolo della saga Capcom.
Purtroppo anche stavolta si è verificato un "incidente" che ha fatto in modo che alcune copie del gioco venissero distribuite in anticipo, e immancabilmente il finale di Requiem è già trapelato in rete, dunque fate attenzione alle anticipazioni indesiderate.