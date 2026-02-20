Resident Evil Requiem e Porsche insieme per un live trailer con Nick Apostolides

Capcom ha annunciato un'inattesa collaborazione fra Resident Evil Requiem e Porsche, da cui è nato un live trailer con Nick Apostolides, la voce di Leon Kennedy nel gioco, che vediamo alla guida di una Porsche Cayenne Turbo GT custom.

"Il retaggio vive per sempre", dice l'attore nel video. "Un nome inciso nel tempo, riflesso di ciò che è stato salvato e sacrificato. Ogni scelta è un'eco eterna: non può essere messa a tacere, non può essere distrutta. Questo retaggio non morirà."

Fra giochi di parole che fanno riferimento alla lore di Resident Evil e un montaggio frenetico e spettacolare, in cui non mancano neppure sinistre presenze pronte all'attacco, il trailer concretizza una partnership davvero particolare, che non si vede spesso.

Peraltro il filmato ribadisce il ritorno di Apostolides, voce storica di Leon Kennedy nonché un veterano del settore, che a quanto pare si trova a proprio agio anche con questo tipo di promozione.