Rayman: 30th Anniversary Edition è il “primo passo” per il ritorno della serie, svela il CEO di Ubisoft

A dirlo è Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, in un'intervista concessa a Variety. Il dirigente ha definito Rayman uno dei franchise più iconici della compagnia, lasciando intendere che sono già in lavorazione nuovi progetti , di cui sentiremo parlare "presto".

Le parole di Guillemot

"Rayman è un franchise fondamentale per Ubisoft e occupa un posto speciale nel mio cuore, perché ha avuto un ruolo chiave nell'evoluzione iniziale della compagnia", ha detto Guillemot a Variety. "Siamo orgogliosi di celebrarne l'anniversario con l'uscita di Rayman: 30th Anniversary Edition, che rende omaggio all'eredità del classico platform del 1995. È il primo passo nel ritorno del brand, ed è davvero stimolante vedere come i giocatori continuino ad apprezzare il fascino unico e la duratura capacità di Rayman di conquistare il pubblico."

"Per quanto riguarda il futuro di Rayman, esploriamo costantemente nuovi modi in cui i nostri franchise più iconici possono evolversi e reinventarsi per tutte le generazioni di giocatori. Non possiamo condividere dettagli oggi, ma non vediamo l'ora di parlare presto ancora di Rayman."

Disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, Rayman: 30th Anniversary Edition è una versione aggiornata e celebrativa del celebre platform del 1995. Consente di giocare cinque versioni differenti del titolo, comprese le edizioni portatili riadattate per piattaforme moderne. Inoltre, include 120 livelli extra tratti dai pacchetti bonus Rayman's New Levels, Rayman 60 Levels e Rayman by His Fans.