Ubisoft sa cosa vogliono i giocatori per Rayman: 30th Anniversary Edition

Rayman: 30th Anniversary Edition ha fatto felici molti giocatori, soprattutto quelli che sognano il ritorno della serie, ma al contempo ha causato non poco malcontento per alcune scelte relative alla colonna sonora , con l'originale che è stata completamente rimossa. Sì, la colonna sonora originale è stata sostituita con una versione "reinterpretata", composta da Christophe Héral (noto per il suo lavoro su Rayman Legends e Rayman Origins ).

Musica, maestro

Ora, va detto che la nuova versione sta piacendo moltissimo e il punto non è, quindi, la sua qualità. Héral sembra aver fatto un ottimo lavoro. La questione riguarda la completa rimozione della vecchia, a cui tanti sono affezionatissimi, nonché la mancanza di un'opzione per passare dall'una all'altra durante il gioco.

Uno dei boss di Rayman

Stnado a quanto riportato dalla testata Gamesradar+ un dipendente di Ubisoft avrebbe risposto su Discord a un fan che suggeriva di "aggiungere un'opzione per riavere la vecchia musica", affermando che "il team competente darà un'occhiata alla questione".

C'è da dire che la decisione di rimuovere la colonna sonora originale potrebbe non essere dipesa dagli sviluppatori, ma da chi detiene i diritti della stessa o da circostanze contingenti. Il compositore delle musiche originali, Rémi Gazel, è scomparso nel 2019. Il suo nome non è stato rimosso dai riconoscimenti della nuova versione.

Detto questo, come al solito, quando si parla di questi argomenti ci si infila in dedali fatti di contratti, accordi e licenze scadute, quindi è difficile ricostruire la situazione senza avere dei documenti in mano.

Comunque sia, Ubisoft continuerà a lavorare a Rayman: 30th Anniversary Edition, come detto da un altro dipendente della compagnia su Reddit, che ha ribadito che l'azienda sta monitorando i feedback relativi alla colonna sonora e ad altri problemi del pacchetto.

Insomma, la vecchia colonna sonora potrebbe tornare in uno dei futuri aggiornamenti, al netto di intoppi burocratici vari.