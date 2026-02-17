In God of War Sons of Sparta c'è un riferimento ai capitoli nordici che è piaciuto tantissimo ai fan

God of War Sons of Sparta è un prequel 2D ambientato molti anni prima della serie nordica, ma gli sviluppatori non hanno mancato di inserire alcuni riferimenti alla stessa , che sono piaciuti moltissimo ai fan. Del God of War uscito nel 2018, non vi sarà sfuiggito il numero impressionante di volte che Kratos, il protagonista, pronuncia la parola "boy", riferendosi al figlio Atreus. Lo fa così tante volte da essere diventato un meme, in effetti.

Boy!

Bene, accedendo al menu di selezione della difficoltà di Sons of Sparta, si trovano tre opzioni: Spartan per la modalità più difficile, Cadet per quella intermedia e, per la più facile, Boy. Una scelta ironica che richiama direttamente Atreus e il suo continuo tentativo di guadagnarsi l'approvazione del padre nei capitoli del 2018 e nel successivo God of War Ragnarok.

La trovata ricorda livelli di difficoltà di titoli storici, come "I'm Too Young To Die" di Doom, che prendeva bonariamente in giro chi optava per il livello più basso. E sembra che l'intento degli sviluppatori, Mega Cat Studios insieme a Sony Santa Monica, fosse proprio quello di spingere i giocatori ad alzare un po' l'asticella, magari pungolandoli nell'orgoglio, pur lasciandogli la piena libertà di scelta.

Sui social molti hanno apprezzato la battuta e c'è chi dice che ora si sente obbligato a scegliere "Spartan" pur di non essere chiamato "Boy", chi elogia l'idea definendola geniale, e chi la considera uno dei migliori nomi per una difficoltà dai tempi del "God Mode" come modalità normale in God of War 3. Qualcuno ha fatto notare che la descrizione della modalità facile la presenta esplicitamente come pensata per chi vuole concentrarsi solo sulla storia, ma nel complesso il tono sembra chiaramente scherzoso più che offensivo. E in fondo, dopo ore bloccati su uno scontro particolarmente ostico, anche i più orgogliosi potrebbero finire per cedere alla tentazione della modalità "Boy".