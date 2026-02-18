La media dei voti di God of War Sons of Sparta non è particolarmente alta

Durante lo State of Play, Santa Monica Studio ha svelato un paio di sorprese: prima di tutto è in produzione un remake della saga greca originale, secondariamente è stato annunciato e subito pubblicato un nuovo videogioco, God of War Sons of Sparta.

Si tratta di un titolo creato da Mega Cat Studio, ed è molto diverso dalla serie principale, visto che ci mette nei panni di un giovanissimo Kratos (e di suo fratello Deimos, ma solo dopo che abbiamo sbloccato la cooperativa) e visto che è una avventura d'azione e piattaforme 2D.

Ovviamente ciò che conta è la qualità e Metacritic ci può aiutare a farci un'idea di come sta reagendo la stampa internazionale a God of War Sons of Sparta.