La media dei voti di God of War Sons of Sparta non è particolarmente alta

Durante lo State of Play, Santa Monica Studio ha svelato un paio di sorprese: prima di tutto è in produzione un remake della saga greca originale, secondariamente è stato annunciato e subito pubblicato un nuovo videogioco, God of War Sons of Sparta.
Si tratta di un titolo creato da Mega Cat Studio, ed è molto diverso dalla serie principale, visto che ci mette nei panni di un giovanissimo Kratos (e di suo fratello Deimos, ma solo dopo che abbiamo sbloccato la cooperativa) e visto che è una avventura d'azione e piattaforme 2D.
Ovviamente ciò che conta è la qualità e Metacritic ci può aiutare a farci un'idea di come sta reagendo la stampa internazionale a God of War Sons of Sparta.
I voti di God of War Sons of Sparta
Ecco alcuni dei voti di God of War Sons of Sparta:
- ReGame It - 85
- IGN Benelux - 80
- COGconnected - 80
- CGMagazine - 75
- GamersRD - 75
- PlayStation Universe - 75
- Gamerliner - 70
- XboxEra - 70
- Hobby Consolas - 70
- Atomix - 70
- Critical Hits - 65
- Areajugones - 65
- GameRadar+ - 60
- Eurogamer Germany - 60
- Gamekult - 60
- Daily Star - 60
Al momento della scrittura, con 18 recensioni, la media di God of War Sons of Sparta su Metacritic è di 69 su 100. Su OpenCritic, invece, la media è del 72%. Ovviamente la media potrebbe cambiare leggermente con l'arrivo di nuovi voti.
ReGame It, che ha assegnato il voto più alto, scrive: "Spostare la serie verso uno stile diverso è una mossa audace che ne mette in risalto la flessibilità e la capacità di evolversi senza perdere la propria identità. Offre un'esperienza inedita che fonde la sua eredità con un gameplay raffinato, esplorando al contempo una fase inesplorata della vita di Kratos e aprendo una nuova direzione per la serie."
IGN Benelux conferma affermando: "God of War: Sons of Sparta è un metroidvania solido e ben confezionato, caratterizzato da un sistema di combattimento convincente e un level design rigoroso. Pur non brillando mai in modo eccezionale all'interno del genere, il titolo sa esattamente cosa vuole essere. La ripetitività nel design dei nemici e un albero delle abilità fin troppo conservativo gli impediscono di spiccare davvero il volo. Allo stesso tempo, l'enfasi sulla caratterizzazione lo rende un capitolo significativo nell'economia della saga di God of War. Non siamo di fronte a una rivoluzione o a un nuovo standard, ma a un'opera sulle origini profonda e tematicamente solida, capace di arricchire in modo credibile l'evoluzione di Kratos."
Daily Star, uno dei voti più bassi, scrive invece: "Nel complesso, questo è un capitolo di God of War che non riesce a raggiungere le vette vertiginose a cui il franchise ci ha abituati. E per quanto sia un titolo discreto, si tratta di una strada già ampiamente battuta nel genere, per giunta con più originalità e capacità di coinvolgimento in altre occasioni."
Gamekult aggiunge: "Né sacrilego né divino, God of War: Sons of Sparta è un'avventura metroidvania piuttosto discreta. Mega Cat Studios mette in mostra tutta l'influenza di Blasphemous attraverso incantevoli paesaggi in pixel art, combattimenti piacevoli e segreti in abbondanza; tuttavia, al lancio, il gioco è frenato da bug e problemi di prestazioni. Aspettate un paio di patch."
Voi lo avete provato? Cosa ne pensate? Segnaliamo infine che in God of War Sons of Sparta c'è un riferimento ai capitoli nordici che è piaciuto tantissimo ai fan.