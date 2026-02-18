Il finale di The Witcher 1 è pieno di problemi: a dirlo è il suo stesso creatore

Molti appassionati di The Witcher 3 non hanno in realtà giocato i precedenti capitoli e, forse, è un bene. In particolar modo, il finale del primo The Witcher è pieno di difetti e scelte di design discutibili.

Cosa ha detto il designer di The Witcher 1

Parliamo di Artur Ganszyniec, lead narrative designer del primo The Witcher, che ha giocato l'opera in una serie di video YouTube. Arrivando al finale, è accaduto quanto mostrato nel lungo video qui sotto.

Prima di tutto, al minuto 23, Ganszyniec attacca per sbaglio un elfo e di conseguenza è costretto o a ucciderli tutti oppure a caricare un vecchio salvataggio. "Questa è una gran sfortuna, che per errore io abbia attaccato un elfo e ora dovrò semplicemente ucciderli tutti, e non voglio davvero farlo. Ma, che ci puoi fare, questa è la guerra e avrei dovuto essere più attento". Aggiunge: "E, a essere onesti, è tutta colpa mia perché questo capitolo, l'epilogo, sono io che l'ho implementato perlopiù".

Ganszyniec spiega infatti che l'epilogo è stato realizzato all'ultimo minuto, verso la fine della produzione del videogioco dopo che il project lead Jacek Brzeziński aveva deciso di "trovare del tempo aggiuntivo" per realizzare un finale degno dell'opera. Lui e Ganszyniec hanno quindi iniziato a lavorare al finale di notte, dopo che avevano passato la giornata a completare gli altri compiti. Il risultato, secondo Ganszyniec, è una conclusione con vari spigoli.

"Il grosso del finale, sono stato io a implementarlo, quindi posso lamentarmi solo con me stesso per quello che sta accadendo qui", ha detto Ganszyniec.

Inoltre, intorno al minuto 30 c'è un vero e proprio errore di design: Ganszyniec vuole far meditare Geralt, ma non può perché il fuoco di fronte a lui non è acceso e poiché si trova in un'area sicura non può usare i Segni (le "magie" di Geralt, spiegato in breve) per lanciare una fiamma. "Questo è proprio stupido. Non posso usare Igni qui perché è un luogo sicuro. Forse ci sarà qualcosa da raccogliere qui. Ci sono dei corpi? No, nessun corpo qui. Questo design è proprio stupido. Artur, dovresti vergognarti".

