Le vendite dei primi due The Witcher sono state svelate da CD Projekt RED: sono più di quanto potreste pensare

The Witcher 3 è stato il primo gioco di enorme successo di CD Projekt RED , ma anche i precedenti titoli non hanno ottenuto risultati pessimi. Ora, sappiamo quanto hanno venduto i primi due The Witcher .

I dati dei primi due The Witcher

Secondo quanto detto da Nowakowski, i primi due capitoli di The Witcher hanno venduto in totale 25 milioni di copie, un numero assolutamente positivo.

Più precisamente, The Witcher ha piazzato 10 milioni di copie, mentre The Witcher 2: Assassins of Kings ha venduto 15 milioni di copie. Supponiamo che parte delle vendite siano arrivate ben dopo la pubblicazione, in risposta al successo del terzo capitolo e alla volontà di alcuni fan di riscoprire l'origine della serie videoludica.

Ricordiamo però che The Witcher 3 ha venduto oltre 60 milioni di copie dall'uscita ad oggi, anche grazie alle riedizioni. Inoltre, sono da contare le vendite dei DLC. I risultati dei primi due capitoli, sebbene ottimi, impallidiscono al confronto del terzo titolo.

Non stupisce che The Witcher 4 sia per molti uno dei giochi più attesi dei prossimi anni.