The Witcher 4, 5 e 6 usciranno nell'arco di 6 anni: la trilogia di Ciri avrà un ritmo serrato, per CD Projekt

In questa occasione, il CEO Michal Nowakowski ha confermato che il piano di CD Projekt RED continua ad essere di pubblicare i tre prossimi capitoli di The Witcher nell'arco di sei anni, ovviamente se tutto va come previsto dall'editore.

CD Projekt RED ha riferito qualcosa sul futuro della sua serie fantasy nel corso della conferenza riferita ai risultati finanziari del terzo trimestre, comunicando che la nuova trilogia , ovvero The Witcher 4, 5 e 6 , dovrebbe uscire tutta all'interno di 6 anni .

Un piano ben preciso

"Come abbiamo già affermato in precedenza, il nostro piano è ancora quello di lanciare l'intera trilogia entro un periodo di sei anni", ha dichiarato Nowakowski, ribadendo quanto era stato già riferito da CD Projekt RED e specificando che i piani non sono cambiati, in questo senso.

"Ciò significa che prevediamo tempi di sviluppo più brevi tra The Witcher 4 e The Witcher 5, tra The Witcher 5 e The Witcher 6 e così via". Ovviamente non si ripeterà la pausa di oltre dieci anni che sta caratterizzando l'intervallo tra The Witcher 3 e l'inizio della nuova trilogia.

CD Projekt RED ha inoltre confermato che The Witcher 4 non uscirà nel 2026, dunque il suo arrivo è previsto probabilmente per il 2027, cosa che dovrebbe inserire l'intera trilogia nell'arco di tempo che va fino al 2033, ma ovviamente è difficile fare previsioni così lontane nel tempo.

La lunga attesa è dovuta al cambio di motore grafico e di tecnologie varie, che ha spostato The Witcher 4 su Unreal Engine, ma una volta concluso il lavoro sulla base tecnologica i tempi di sviluppo dovrebbero comprimersi e le pause tra un capitolo e l'altro della nuova trilogia dovrebbero essere più brevi.

Di recente, il co-CEO di CD Projekt ha detto qualcosa sul fatto che The Witcher 4 sia o meno ai The Game Awards 2025 ed è inoltre emerso che il gioco si ispirerà anche a Baldur's Gate 3.