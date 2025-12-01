SSD Crucial X10 in promo su Amazon per il Cyber Monday: tutti i tagli di memoria sono scontati

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni del Cyber Monday, è presente e disponibile un'offerta molto interessante sull'SSD Crucial X10, di cui sono scontati tutti i tagli di memoria:
- 1TB: sconto del 12% e prezzo finale di 99,99€
- 2TB: sconto del 7% e prezzo finale di 176,99€ per la versione blu e 186,99€ per la versione nera
- 4TB: sconto del 7% e prezzo finale di 290,99€ per la versione blu, sconto del 6% e prezzo finale di 300,99€ per la versione nera
- 6TB: sconto del 7% e prezzo finale di 389,99€
- 8TB: sconto del 9% e prezzo finale di 519,99€.
Ulteriori dettagli
L'SSD portatile Crucial X10 è progettato per offrire prestazioni elevate e uno spazio di archiviazione molto ampio. Con una capacità fino a 8 TB, permette di salvare enormi quantità di contenuti. La velocità di lettura, che raggiunge i 2.100 MB/s, garantisce trasferimenti rapidissimi e caricamenti più fluidi, rendendo l'esperienza di gioco e lavoro nettamente più efficiente.
L'X10 permette infatti di ampliare la propria libreria di titoli per PC in pochi istanti, senza lunghe attese. La compatibilità è uno dei suoi punti di forza: grazie al cavo USB-C incluso, l'X10 funziona senza problemi con Windows, Mac, Android, iPad, Linux, PC e molti altri dispositivi.