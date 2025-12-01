0

SSD Crucial X10 in promo su Amazon per il Cyber Monday: tutti i tagli di memoria sono scontati

Su Amazon, oggi, in occasione del Cyber Monday, è disponibile una promozione sull'SSD Crucial X10: tutti i tagli di memoria sono in offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   01/12/2025
SSD Crucial

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni del Cyber Monday, è presente e disponibile un'offerta molto interessante sull'SSD Crucial X10, di cui sono scontati tutti i tagli di memoria:

  • 1TB: sconto del 12% e prezzo finale di 99,99€
  • 2TB: sconto del 7% e prezzo finale di 176,99€ per la versione blu e 186,99€ per la versione nera
  • 4TB: sconto del 7% e prezzo finale di 290,99€ per la versione blu, sconto del 6% e prezzo finale di 300,99€ per la versione nera
  • 6TB: sconto del 7% e prezzo finale di 389,99€
  • 8TB: sconto del 9% e prezzo finale di 519,99€.

Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù:

Ulteriori dettagli

L'SSD portatile Crucial X10 è progettato per offrire prestazioni elevate e uno spazio di archiviazione molto ampio. Con una capacità fino a 8 TB, permette di salvare enormi quantità di contenuti. La velocità di lettura, che raggiunge i 2.100 MB/s, garantisce trasferimenti rapidissimi e caricamenti più fluidi, rendendo l'esperienza di gioco e lavoro nettamente più efficiente.

Crucial X10

L'X10 permette infatti di ampliare la propria libreria di titoli per PC in pochi istanti, senza lunghe attese. La compatibilità è uno dei suoi punti di forza: grazie al cavo USB-C incluso, l'X10 funziona senza problemi con Windows, Mac, Android, iPad, Linux, PC e molti altri dispositivi.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
SSD Crucial X10 in promo su Amazon per il Cyber Monday: tutti i tagli di memoria sono scontati