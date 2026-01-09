Lost Soul Aside è in promozione su Amazon (quasi) al suo minimo storico: sconto extra large sul titolo cinese

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super offerta su Lost Soul Aside: il titolo cinese viene messo in offerta con uno sconto in formato XL del 42% per un costo totale e finale d'acquisto di 41,15€, 15 centesimi in più rispetto al suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Lost Soul Aside è un gioco di ruolo d'azione e avventura pubblicato nel 2025 da Sony Interactive Entertainment e sviluppato da Ultizero Games. Il progetto nasce inizialmente come un ambizioso lavoro individuale di Yang Bing, per poi entrare a far parte del China Hero Project di Sony, iniziativa pensata per sostenere e valorizzare gli sviluppatori cinesi.
Ulteriori dettagli sul gioco
La storia segue Kaser, il protagonista, impegnato in un viaggio estremamente pericoloso per salvare la sorella Louisa e l'intera umanità dalla minaccia dei Voidrax. Al suo fianco c'è Arena, un compagno misterioso in grado di trasformarsi in armi ed elementi utili sia nei combattimenti sia nell'esplorazione. Kaser può utilizzare diverse tipologie di armi oltre a sfruttare i poteri speciali di Arena.
Il gameplay è strutturato principalmente in modo lineare, con alcune aree più aperte. Il personaggio di Liana funge da sistema di salvataggio manuale e da punto di riferimento narrativo. Il gioco include anche la modalità sfida Surge of Voidrax, composta da cento ondate consecutive di nemici. Qui la nostra recensione.