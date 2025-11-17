Lost Soul Aside svela l'update Surge of Voidrax, con una nuova modalità e migliorie

Lost Soul Aside non è di certo partito con il piede giusto, ma il team di Ultizero Games sembra del tutto intenzionato a supportare il titolo con aggiornamento con nuovi contenuti e che andranno a sistemare alcune delle criticità emerse al lancio. A questo proposito, gli sviluppatori hanno annunciato il nuovo update "Surge of Voidrax": sarà disponibile da domani, 18 novembre, e introdurrà una nuova modalità omonima e altre novità.
Il piatto forte dell'aggiornamento è per l'appunto Surge of Voidrax, che vedrà i giocatori affrontare 100 ondate di nemici in una sfida senza tempo limite che metterà a dura prova la resistenza, oltre che la bravura.
I dettagli su Surge of Voidrax e migliorie a gameplay e cutscene
Il lancio della nuova modalità è accompagnato da una storia collegata. Stando ai dettagli diffusi, per sigillare l'energia dispersa di Voidrax, Liana ha costruito la Dimensione del Surge Voidrax utilizzando la tecnologia imperiale. Tuttavia, l'energia accumulata si è manifestata nel Phantom Voidrax, scatenando una potenziale catastrofe. Su richiesta di Liana, il protagonista Kaser entrerà in questa dimensione per affrontare un numero spropositato di nemici e, infine, la stessa manifestazione di Voidrax, con l'obiettivo di stabilizzare il sigillo interdimensionale.
All'interno della modalità sarà possibile utilizzare tutte le abilità e le quattro armi principali di Kaser. Dopo aver completato un'ondata, si potrà visitare il negozio di Liana per acquistare pozioni, cambiare accessori, potenziare l'arena e ottenere nuove armi. Completando determinati step della sfida si riceveranno ulteriori ricompense.
Oltre alla nuova modalità sfida, l'aggiornamento introduce miglioramenti per arricchire l'esperienza di gioco, sia per i nuovi giocatori sia per i veterani. Ecco i principali:
- Ora è possibile iniziare direttamente il gioco senza passare per l'introduzione, saltando il Prologo.
- Il nuovo Voidrax Pathfinder guida i giocatori verso gli obiettivi o aiuta a risolvere enigmi complessi, rendendo l'esplorazione più libera.
- Sono disponibili nuove skin che permettono di personalizzare l'aspetto con accessori per le armi, armi Cristallo classiche, armature e costumi da cavaliere.
- Le cutscene sono state completamente riviste con animazioni facciali più realistiche, illuminazione e ombre migliorate e lip-sync ambientale, per un'esperienza narrativa più cinematografica.
- I controlli possono essere personalizzati e le azioni di combattimento, come rotolate e doppi salti, sono state rifinite per rendere le combo con armi come falce e spadone più fluide.