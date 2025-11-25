Lost Soul Aside: il titolo PS5 è al suo minimo storico su Amazon con le offerte del Black Friday

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo in occasione delle offerte per il Black Friday che coinvolge Lost Soul Aside viene messo in sconto del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 46,54€, minimo storico sulla piattaforma. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Lost Soul Aside è un action-adventure GDR uscito ad agosto 2025 sviluppato dallo studio cinese Ultizero Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Nato inizialmente come progetto individuale del creatore Yang Bing, il gioco è poi cresciuto grazie al supporto del programma China Hero Project, trasformandosi in una produzione più ampia e strutturata.