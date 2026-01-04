Assassin's Creed Black Flag Resynced: l'annuncio del remake potrebbe essere vicino, spunta il dominio

Ubisoft potrebbe essere vicina all'annuncio ufficiale di Assassin's Creed Black Flag Resynced, ovvero quello che dovrebbe essere il remake di uno dei capitoli più amati della serie, considerando che il dominio corrispondente è stato registrato.

Questo significa che un sito ufficiale su Assassin's Creed Black Flag Resynced potrebbe essere aperto a breve, manovra che solitamente emerge in seguito all'annuncio del titolo, il quale a questo punto potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La registrazione del dominio è stata scoperta e condivisa dall'utente X "The Hidden One", il quale indica il fatto che il dominio "assassinscreedblackflagresynced.com" risulta registrato da pochi giorni, circa tre settimane, da parte di una compagnia chiamata GANDI SAS che Ubisoft pare abbia già utilizzato in passato per queste operazioni di registrazione in incognito.