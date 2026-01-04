24

Assassin's Creed Black Flag Resynced: l'annuncio del remake potrebbe essere vicino, spunta il dominio

Si torna a parlare di Assassin's Creed Black Flag Resynced, ovvero il remake del quarto capitolo il cui annuncio potrebbe essere vicino, in base alla registrazione del dominio.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/01/2026
Il protagonista di Assassin's Creed 4: Black Flag
Assassin's Creed IV: Black Flag
Assassin's Creed IV: Black Flag
Ubisoft potrebbe essere vicina all'annuncio ufficiale di Assassin's Creed Black Flag Resynced, ovvero quello che dovrebbe essere il remake di uno dei capitoli più amati della serie, considerando che il dominio corrispondente è stato registrato.

Questo significa che un sito ufficiale su Assassin's Creed Black Flag Resynced potrebbe essere aperto a breve, manovra che solitamente emerge in seguito all'annuncio del titolo, il quale a questo punto potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La registrazione del dominio è stata scoperta e condivisa dall'utente X "The Hidden One", il quale indica il fatto che il dominio "assassinscreedblackflagresynced.com" risulta registrato da pochi giorni, circa tre settimane, da parte di una compagnia chiamata GANDI SAS che Ubisoft pare abbia già utilizzato in passato per queste operazioni di registrazione in incognito.

Tutto pronto per la presentazione?

La comparsa del dominio fa pensare alla prossima apertura di un sito ufficiale su quello che dovrebbe essere il remake di Assassin's Creed 4: Black Flag, uno dei capitoli più amati della serie, la cui rielaborazione tecnica ricorre tra le voci di corridoio ormai da parecchio tempo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

A questo punto, è possibile che l'annuncio sia vicino: d'altra parte, proprio il mese scorso il titolo Assassin's Creed Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI, altro indizio che sembra proprio puntare su una presentazione in questa prima parte del 2026.

Nei mesi scorsi, un report aveva parlato anche di una data di uscita piuttosto vicina, probabilmente prevista all'interno del primo trimestre del 2026, cosa che renderebbe logico l'annuncio del gioco nelle prossime settimane.

