Una statua da collezione di Assassin's Creed 4 Black Flag Remake spunta online

Il prodotto pare essere realizzato da PureArts e ricrea il protagonista del videogioco, Edward Kenway , seduto su uno scrigno e col piede appoggiato su un'altra cassetta da cui è caduto dell'oro. Il personaggio ha la schiena appoggiata a un timone parzialmente rotto e impugna una spada e una pistola. Sul fondo dell'oggetto c'è una bandiera nera col logo di Assassin's Creed 4, ovvero il logo degli assassini con un teschio al centro.

Le immagini della statua di Assassin's Creed Black 4 Flag Remake

L'impressione è che Ubisoft non abbia effettuato delle modifiche al design del personaggio. Se possiamo considerare questo oggetto da collezione come una dimostrazione di cosa aspettarci da Edward Kenway nel remake del videogioco, possiamo affermare che non ci saranno grandi differenze. Ciò detto, ci saremmo stupiti del contrario.

La parte curiosa è che questa statua è apparsa online senza scatola e messa in vendita tramite Vinted. I fan di Assassin's Creed si sono rapidamente resi conto che non è un oggetto da collezione noto. Inoltre, analizzando le immagini si può notare che ci sono i loghi di Ubisoft e PureArts, con le indicazioni di copyright registrate per il 2026.

Lo scorso anno PureArts ha suggerito che c'era qualcosa in produzione per Black Flag e che avremmo potuto scoprire di più in un futuro non troppo distante. I report sul gioco hanno invece spiegato che questo remake cambierà la struttura di gioco avvicinandolo di più ai capitoli GDR recenti, con un nuovo sistema di armature e armi. Inoltre, le sezioni esterne all'Animus sarebbero state rimosse e al loro posto sarebbero state aggiunte nuove missioni piratesche.

Il doppiatore del protagonista ha suggerito l'esistenza del progetto (fino a quando Ubisoft gli ha praticamente detto di smettere di parlare). Infine, il PEGI ha svelato quello che pare il titolo del videogioco: Assassin's Creed Black Flag Resynced. In breve, si tratta di uno dei più grandi segreti di Pulcinella, ma per ora dobbiamo considerare tutto un rumor, fino a quando non avremo conferme da parte di Ubisoft.

