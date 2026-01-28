Il monitor OLED Samsung Odyssey G5 da 27" è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor Samsung Odyssey G5 da 27" a 499 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni dall'uscita, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche del monitor Samsung Odyssey G5 S27FG506SU
Si tratta di un monitor QHD piatto da 27" 2560 x 1440 con frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms (GtG). Grazie alla tecnologia QD-OLED potrai godere di uno spettro di colori più ampio. Inoltre, la tecnologia Glare Free riduce notevolmente i riflessi delle fonti di luce esterne, in modo da riprodurre perfettamente i neri e i colori per evitare ogni distrazione.
Lo schermo è meno lucido del 54% rispetto ai film antiriflesso standard di Samsung. Inoltre, è compatibile con NVIDIA G-Sync, che assicura la sincronizzazione tra GPU e pannello, eliminando ritardi ed effetto mosso.