Cyberpunk 2 avrà probabilmente scene d'intermezzo in prima persona, come Cyberpunk 2077

La questione emerge da un messaggio pubblicato da Sarzynski su BlueSky, nel quale il director ripensa allo sviluppo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e commenta alcune immagini del gioco, ammirandone ancora la spettacolarità e ragionando sulla possibilità di aumentarne l'effetto con l'uso di scene d'intermezzo girate in maniera diversa.

Una recente considerazione di Igor Sarzynski, creative director di Cyberpunk 2077 , fa pensare che anche il seguito del gioco , per così dire Cyberpunk 2, possa continuare ad avere scene d'intermezzo in prima persona , sebbene non vi sia un'affermazione precisa in questo senso.

Spettacolarità cinematografica o immedesimazione?

Ricordiamo che il seguito di Cyberpunk 2077 è in sviluppo già da tempo presso CD Projekt RED con il nome in codice Orion: non è ancora stato presentato in maniera ufficiale ma ricorre nei documenti finanziari e anche nelle interviste agli sviluppatori ormai da tempo.



"Mi sono imbattuto in alcune vecchie immagini che ho registrato durante lo sviluppo di Phantom Liberty", si legge nel messaggio del director.

"Devo ammettere che costruire delle scene d'intermezzo cinematografiche potrebbe essere estremamente piacevole (perché tutto appare veramente fantastico), ma alla fine credo che valga di più la nostra immersione senza interruzioni".

La scelta di CD Projekt RED in Cyberpunk 2077 è stata di adottare la visuale in prima persona in ogni momento del gioco, anche durante le scene narrative, per consentire un'immedesimazione continua e totale.

All'epoca, questa decisione è stata anche fortemente criticata da parte del pubblico, che avrebbe preferito vedere scene più coreografiche e cinematografiche, anche per poter effettivamente vedere il proprio personaggio in terza persona.

Considerando la presenza di un editor molto completo e profondo per la creazione del protagonista, la decisione sembrò effettivamente una sorta di controsenso, ma la scelta di dare priorità all'immersione ha comunque funzionato, alla lunga.

La comunicazione di Sarzynski fa pensare che questa venga mantenuta anche per il seguito, ma al momento si tratta solo di una supposizione. Di recente, sono emerse delle previsioni degli analisti su periodo di uscita e costi di produzione di Cyberpunk 2, che si preannuncia come un titolo veramente colossale.