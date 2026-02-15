Xbox Game Pass ha già tre giochi confermati in arrivo a marzo, in arrivo al lancio

Siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale sulla seconda ondata di febbraio, ma intanto possiamo provare a fare il punto della situazione sui giochi già confermati per il mese di marzo su Xbox Game Pass.
Per ora si tratta di una visione molto parziale dei titoli in arrivo il mese prossimo nel servizio su abbonamento di Microsoft, ma intanto questa è la panoramica in definizione, considerando i giochi già annunciati:
- Planet Of Lana 2: Children of the Leaf (Console, PC, Cloud) - 5 marzo
- Replaced (Console, PC, Cloud) - 12 marzo
- Nova Roma (PC) - 26 marzo
Come sempre, bisogna considerare che si tratta di una lista assolutamente non definitiva, riguardante soltanto quei giochi già confermati in arrivo al lancio all'interno del catalogo di Game Pass.
Titoli indie di grande interesse
All'interno di questa piccola anteprima sui titoli in arrivo su Game Pass a marzo si possono però già distinguere due giochi alquanto attesi, ovvero Planet of Lana 2, seguito dell'ottima avventura in stile platform con elementi puzzle che ha debuttato proprio nel servizio in abbonamento, e Replaced.
Per ora, l'elenco si limita a quei giochi che hanno il lancio confermato direttamente all'interno del catalogo di Game Pass, mentre per una panoramica completa c'è da attendere l'annuncio ufficiale di Microsoft, che arriverà solo verso la fine di febbraio.
Nel frattempo, i tempi dovrebbero essere maturi per l'annuncio dei giochi in arrivo nella seconda metà di febbraio, che dovrebbe avvenire proprio nella settimana in partenza, probabilmente tra martedì e mercoledì.
Al momento abbiamo già avuto la segnalazione sui titoli che lasceranno il catalogo alla fine di febbraio, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft.