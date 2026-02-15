Quattro giochi abbandonano Xbox Game Pass a fine febbraio, vediamo i titoli

In attesa dell'annuncio sui nuovi arrivi

La pubblicazione dei partenti di fine mese di solito precede di poco l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, e possiamo aspettarci che la comunicazione ufficiale arrivi la prossima settimana, probabilmente martedì o mercoledì pomeriggio.

La nuova mandata di giochi in partenza contiene alcuni titoli particolarmente interessanti, dunque può valere la pena concentrarsi su questi prima che vengano rimossi dal servizio.

In particolare, il picchiaduro Injustice 2 rappresenta un'ottima scelta per gli amanti delle saghe DC Comics, mentre Expeditions: A MudRunner Game è una simulazione di grande interesse, incentrata sulla guida in situazioni estreme.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è un action RPG su Il Signore degli Anelli uscito ormai da vari anni ma ancora di notevole livello e perfettamente godibile con il suo particolare sistema Nemesis di gestione del mondo di gioco, mentre Monster Train è un roguelike con carte in grado di catturare chiunque, il cui seguito è stato recentemente introdotto nel Game Pass.

In ogni caso, se interessati, potete procedere all'acquisto dei titoli in questione sfruttando gli eventuali sconti previsti per i giochi ancora appartenenti al Game Pass.