Quattro giochi abbandonano Xbox Game Pass a fine febbraio, vediamo i titoli

Ci troviamo a metà febbraio e, in attesa dell'annuncio sulla seconda ondata di titoli che verranno aggiunti al catalogo, Xbox Game Pass svela i giochi che lasceranno il servizio a fine mese: si tratta di quattro titoli, vediamo quali.
Per il momento, in assenza di un annuncio specifico, ci affidiamo all'aggiornamento applicato all'app ufficiale di Xbox, che riporta la seguente lista di giochi che risultano "presto non più disponibili":
- Injustice 2 (Cloud, Console e PC)
- Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Console e PC)
- La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra (Cloud, Console e PC)
- Monster Train (Cloud, Console e PC)
Questi si aggiungono al già annunciato Madden NFL 24 che abbandona il catalogo proprio nella giornata di oggi, e verranno rimossi dal servizio il 28 febbraio 2026.
In attesa dell'annuncio sui nuovi arrivi
La pubblicazione dei partenti di fine mese di solito precede di poco l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass, e possiamo aspettarci che la comunicazione ufficiale arrivi la prossima settimana, probabilmente martedì o mercoledì pomeriggio.
La nuova mandata di giochi in partenza contiene alcuni titoli particolarmente interessanti, dunque può valere la pena concentrarsi su questi prima che vengano rimossi dal servizio.
In particolare, il picchiaduro Injustice 2 rappresenta un'ottima scelta per gli amanti delle saghe DC Comics, mentre Expeditions: A MudRunner Game è una simulazione di grande interesse, incentrata sulla guida in situazioni estreme.
La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è un action RPG su Il Signore degli Anelli uscito ormai da vari anni ma ancora di notevole livello e perfettamente godibile con il suo particolare sistema Nemesis di gestione del mondo di gioco, mentre Monster Train è un roguelike con carte in grado di catturare chiunque, il cui seguito è stato recentemente introdotto nel Game Pass.
In ogni caso, se interessati, potete procedere all'acquisto dei titoli in questione sfruttando gli eventuali sconti previsti per i giochi ancora appartenenti al Game Pass.