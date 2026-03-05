Pragmata cambia di nuovo la data di uscita, ma stavolta per anticiparla: ecco il trailer

Durante il Capcom Spotlight abbiamo avuto modo di vedere di nuovo in azione Pragmata, che ha svelato di aver cambiato la data di uscita. Non preoccupatevi, però, perché non è una brutta notizia.
La data di uscita di Pragmata è stata anticipata al 17 aprile 2026, su PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X | S e PC.
Il trailer di Pragmata
Il trailer di Pragmata si apre con Hugh e Diana che parlano. La piccola androide svela che desidera vedere la terra, dopo aver completato l'avventura con Hugh. Il trailer propone una serie di sequenze di gameplay, che mostrano il solito mix di sparatutto e puzzle.
Ricordiamo che Pragmata ci mette nei panni dei due personaggi citati. Diana è in grado di hackerare i robot nemici facendoci completare un piccolo puzzle a scacchiera dove dobbiamo collegare diverse caselle. Hugh, subito dopo, deve distruggerli sfruttando le armi da fuoco e i punti deboli esposti dall'hacking di Diana.
Il video ricorda anche che la demo di Pragmata è disponibile su tutte le piattaforme.