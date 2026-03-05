Pragmata cambia di nuovo la data di uscita, ma stavolta per anticiparla: ecco il trailer

Durante il Capcom Spotlight abbiamo avuto modo di vedere di nuovo in azione Pragmata, che ha svelato di aver cambiato la data di uscita. Non preoccupatevi, però, perché non è una brutta notizia.

La data di uscita di Pragmata è stata anticipata al 17 aprile 2026, su PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X | S e PC.