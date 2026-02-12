0

Pragmata si mostra allo State of Play con un nuovo trailer sul rapporto tra Hugh e Diana

Allo State of Play Capcom ha svelato al mondo un nuovo trailer di Pragmata, il gioco d'azione e puzzle ad ambientazione sci-fi. La demo è già disponibile.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/02/2026
Diana di Pragmata
Pragmata
Pragmata
Articoli News Video Immagini

Durante lo State of Play del 12 febbraio, Sony Interactive Entertainment ha messo in mostra Pragmata, il gioco d'azione e puzzle in tempo reale di Capcom, in arrivo su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X | S.

Il video ci ricorda che la demo di gameplay è disponibile su PS Store (già da alcuni giorni) e che la data di uscita è il 24 aprile 2026.

Il trailer di Pragmata dello State of Play

Il trailer ci mostra un po' di esplorazione della stazione spaziale al centro dell'ambientazione. Il filmato si focalizza così sul rapporto tra Hugh e Diana, con l'uomo che racconta il proprio passato da orfano.

Il video si chiude con un grande robot che attacca la coppia di protagonisti. Il gameplay si fonda su due meccaniche: dobbiamo risolvere dei puzzle a scacchiera collegando diverse caselle, con lo scopo di esporre i punti deboli dei robot nemici, così che Hugh possa sparare loro e farli a pezzi.

Pragmata si conferma come uno dei giochi più attesi dell'anno, visti quanti download ha ottenuto la demo Pragmata si conferma come uno dei giochi più attesi dell'anno, visti quanti download ha ottenuto la demo

Se vi domandate come gira Pragmata su PS5 Pro, Xbox Series X e PC ecco un video confronto.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pragmata si mostra allo State of Play con un nuovo trailer sul rapporto tra Hugh e Diana