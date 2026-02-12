Pragmata si mostra allo State of Play con un nuovo trailer sul rapporto tra Hugh e Diana

Durante lo State of Play del 12 febbraio, Sony Interactive Entertainment ha messo in mostra Pragmata, il gioco d'azione e puzzle in tempo reale di Capcom, in arrivo su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X | S.

Il video ci ricorda che la demo di gameplay è disponibile su PS Store (già da alcuni giorni) e che la data di uscita è il 24 aprile 2026.