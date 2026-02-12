Pragmata si mostra allo State of Play con un nuovo trailer sul rapporto tra Hugh e Diana

Durante lo State of Play del 12 febbraio, Sony Interactive Entertainment ha messo in mostra Pragmata, il gioco d'azione e puzzle in tempo reale di Capcom, in arrivo su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X | S.
Il video ci ricorda che la demo di gameplay è disponibile su PS Store (già da alcuni giorni) e che la data di uscita è il 24 aprile 2026.
Il trailer di Pragmata dello State of Play
Il trailer ci mostra un po' di esplorazione della stazione spaziale al centro dell'ambientazione. Il filmato si focalizza così sul rapporto tra Hugh e Diana, con l'uomo che racconta il proprio passato da orfano.
Il video si chiude con un grande robot che attacca la coppia di protagonisti. Il gameplay si fonda su due meccaniche: dobbiamo risolvere dei puzzle a scacchiera collegando diverse caselle, con lo scopo di esporre i punti deboli dei robot nemici, così che Hugh possa sparare loro e farli a pezzi.
Se vi domandate come gira Pragmata su PS5 Pro, Xbox Series X e PC ecco un video confronto.