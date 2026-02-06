Come gira Pragmata su Nintendo Switch 2? Ecco un video di gameplay

IGN ha pubblicato un video di gameplay tratto dalla demo appena pubblicata da Capcom, che mostra come gira Pragmata su Nintendo Switch 2. La conversione ha richiesto particolari rinunce sul piano tecnico?
Diciamo che per quanto concerne la risoluzione le differenze sono evidenti e saltano all'occhio, con la versione Switch 2 che parte sicuramente da valori piuttosto bassi per poi ricostruire l'immagine utilizzando il DLSS anche in maniera aggressiva, come sembrano dimostrare alcuni artefatti.
Lo stesso discorso vale per gli effetti, che sono stati sostanzialmente semplificati rispetto alle altre piattaforme al fine di mantenere un frame rate di 60 fps, per quanto non stabilissimi: l'aspetto più interessante della conversione.
Fortunatamente le sequenze esplorative e i peculiari combattimenti "misti" di Pragmata non sembrano soffrire particolarmente per via di queste limature, che dunque non vanno a intaccare il gameplay e a minarne la godibilità.
Un demo convincente?
Come ricorderete, abbiamo provato la demo di Pragmata lo scorso dicembre grazie alla pubblicazione anticipata su Steam, trovandoci di fronte a un'esperienza che appare molto interessante e può contare su alcune peculiarità in grado di aggiungere valore al pacchetto.
I combattimenti con il minigioco da risolvere per aprire le difese del nemico, le armi molto variegate che costituiscono l'arsenale a disposizione del protagonista dell'avventura e il suo rapporto con la piccola androide Diana ci sono sembrati tutti aspetti molto promettenti.