Pragmata, abbiamo provato la demo Sketchbook del gioco Capcom

Pragmata è stato protagonista di uno sviluppo complicato fra silenzi, rinvii e voci piuttosto insistenti di un reboot completo del progetto, che sarebbe avvenuto un paio di anni fa. Ciò che conta, ad ogni modo, è che il titolo Capcom abbia poi imboccato la strada giusta e si stia avvicinando a grandi passi alla sua data di uscita.

Quest'ultima - fissata al prossimo 24 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 - è stata annunciata nel corso dei The Game Awards insieme a una demo che per il momento è disponibile solo su Steam (la versione console dovrebbe arrivare a breve) e che include alcune interessanti novità rispetto alle nostre precedenti esperienze con il gioco.