Pragmata si mostra con un nuovo intenso trailer al Capcom Online Program del TGS 2025

Il Tokyo Game Show 2025 ci propone una presentazione di Capcom che ha messo in mostra un trailer di

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/09/2025
Diana, la bimba bionda di Pragmata
Pragmata
Pragmata
Durante il Capcom Online Program del Tokyo Game Show 2025, la compagnia di Osaka ha presentato un nuovo trailer di Pragmata.

Vediamo cosa è stato mostrato durante la presentazione di Capcom.

Il nuovo trailer di Pragmata

Nel video vediamo la piccola bimba bionda di Pragmata, Diana, che si potenzia e poi aiuta Hugh a combattere contro un macchina: Diana è infatti in grado di dare suggerimenti tramite dialogo, indicando di saltare per evitare un nemico oppure per suggerire che è in arrivo un missile che può essere direzionato verso i nemici.

Il filmato si focalizza sui vari potenziamenti che possiamo usare per combattere al meglio contro gli avversari. Ricordiamo anche che oltre al lato più action possiamo (e dobbiamo) hackerare i nemici per indebolirli.

Abbiamo provato Pragmata, il nuovo e misterioso gioco di Capcom Abbiamo provato Pragmata, il nuovo e misterioso gioco di Capcom

Pragmata arriverà nel 2026 su PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Se avete modo di raggiungere il Tokyo Game Show 2025 (non proprio dietro l'angolo, lo sappiamo), sappiate che potrete provare la demo di Pragmata.

Infine, vi chiedete se Pragmata ha o no a che fare con la serie Mega Man? Ecco la risposta del producer.

#Tokyo Game Show #Capcom
