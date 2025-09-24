Pragmata si mostra con un nuovo intenso trailer al Capcom Online Program del TGS 2025

Vediamo cosa è stato mostrato durante la presentazione di Capcom.

Durante il Capcom Online Program del Tokyo Game Show 2025 , la compagnia di Osaka ha presentato un nuovo trailer di Pragmata .

Il nuovo trailer di Pragmata

Nel video vediamo la piccola bimba bionda di Pragmata, Diana, che si potenzia e poi aiuta Hugh a combattere contro un macchina: Diana è infatti in grado di dare suggerimenti tramite dialogo, indicando di saltare per evitare un nemico oppure per suggerire che è in arrivo un missile che può essere direzionato verso i nemici.

Il filmato si focalizza sui vari potenziamenti che possiamo usare per combattere al meglio contro gli avversari. Ricordiamo anche che oltre al lato più action possiamo (e dobbiamo) hackerare i nemici per indebolirli.

Pragmata arriverà nel 2026 su PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Se avete modo di raggiungere il Tokyo Game Show 2025 (non proprio dietro l'angolo, lo sappiamo), sappiate che potrete provare la demo di Pragmata.

Infine, vi chiedete se Pragmata ha o no a che fare con la serie Mega Man? Ecco la risposta del producer.