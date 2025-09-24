Un trailer presenta Mega Man Star Force: Legacy Collection e le novità della raccolta

Durante lo showcase di Capcom abbiamo visto il primissimo trailer di Mega Man Star Force: Legacy Collection, la raccolta che include tutti i giochi della saga pubblicati su Nintendo DS aggiornati con migliorie e alcune chicche.
Come già anticipato in precedenza, tutti i giochi manterranno il loro gameplay originale, ma al tempo stesso riceveranno miglioramenti tecnici e nuove aggiunte. Questo significa che troveremo ancora una volta oltre 150 carte tra cui scegliere per creare i nostri mazzi personalizzati, incluse quelle bonus distribuite in precedenza solo durante gli eventi. Troveremo anche opzioni per personalizzare la difficoltà.
La raccolta arriverà su console e PC il prossimo anno
Sarà presente anche il multiplayer online, con la possibilità di affrontare avversari nelle partite veloci e in quelle classificate. Non mancherà anche una modalità extra con oltre 1.000 bozzetti e un juke-box con l'intera colonna sonora, inclusi nuovi arrangiamenti.
Il lancio di Mega Man Star Force: Legacy Collection è previsto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (via Steam) durante il corso del 2026.
Di seguito, l'elenco di tutti i giochi inclusi nella raccolta:
- Mega Man Star Force: Pegasus
- Mega Man Star Force: Leo
- Mega Man Star Force: Dragon
- Mega Man Star Force 2: Zerker x Ninja
- Mega Man Star Force 2: Zerker x Saurian
- Mega Man Star Force 3: Black Ace
- Mega Man Star Force 3: Red Joker