0

Un trailer presenta Mega Man Star Force: Legacy Collection e le novità della raccolta

Capcom ha presentato il primo trailer ufficiale di Mega Man Star Force: Legacy Collection, la raccolta con i sette giochi della saga pubblicati su Nintendo DS.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/09/2025
L'artwork di Mega Man Star Force: Legacy Collection

Durante lo showcase di Capcom abbiamo visto il primissimo trailer di Mega Man Star Force: Legacy Collection, la raccolta che include tutti i giochi della saga pubblicati su Nintendo DS aggiornati con migliorie e alcune chicche.

Come già anticipato in precedenza, tutti i giochi manterranno il loro gameplay originale, ma al tempo stesso riceveranno miglioramenti tecnici e nuove aggiunte. Questo significa che troveremo ancora una volta oltre 150 carte tra cui scegliere per creare i nostri mazzi personalizzati, incluse quelle bonus distribuite in precedenza solo durante gli eventi. Troveremo anche opzioni per personalizzare la difficoltà.

La raccolta arriverà su console e PC il prossimo anno

Sarà presente anche il multiplayer online, con la possibilità di affrontare avversari nelle partite veloci e in quelle classificate. Non mancherà anche una modalità extra con oltre 1.000 bozzetti e un juke-box con l'intera colonna sonora, inclusi nuovi arrangiamenti.

Pragmata si mostra con un nuovo intenso trailer al Capcom Online Program del TGS 2025 Pragmata si mostra con un nuovo intenso trailer al Capcom Online Program del TGS 2025

Il lancio di Mega Man Star Force: Legacy Collection è previsto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (via Steam) durante il corso del 2026.

Di seguito, l'elenco di tutti i giochi inclusi nella raccolta:

  • Mega Man Star Force: Pegasus
  • Mega Man Star Force: Leo
  • Mega Man Star Force: Dragon
  • Mega Man Star Force 2: Zerker x Ninja
  • Mega Man Star Force 2: Zerker x Saurian
  • Mega Man Star Force 3: Black Ace
  • Mega Man Star Force 3: Red Joker
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un trailer presenta Mega Man Star Force: Legacy Collection e le novità della raccolta