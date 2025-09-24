3

C. Viper è la protagonista dell'aggiornamento di Street Fighter 6 dal Tokyo Game Show 2025

Street Fighter 6 ha trovato spazio nello showcase di Capcom dal Tokyo Game Show 2025, dove è stata mostrata in azione C. Viper.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/09/2025
C. Viper
Street Fighter 6
Street Fighter 6
News Video Immagini

Durante l'evento di Capcom del Tokyo Game Show 2025 ha trovato spazio anche un corposo aggiornamento con tutte le novità in arrivo per Street Fighter 6, che ha anticipato la collaborazione con Monster Hunter Wilds. Si tradurra in costumi a tema, ossia ispirati ai mostri più celebri del gioco.

Il grosso del segmento è stato dedicato a Crimson Viper, o C. Viper, il prossimo personaggio del terzo season pass.

Il trailer del Fighting Pass di C. Viper in Street Fighter 6 mostra I nuovi contenuti in arrivo Il trailer del Fighting Pass di C. Viper in Street Fighter 6 mostra I nuovi contenuti in arrivo

C. Viper è un agente speciale che ha debuttato nella serie in Street Fighter IV e ora è tornata per il sesto capitolo. I visitatori del Tokyo Game Show 2025 potranno provarla in anteprima allo stand di Capcom. Nel frattempo, il video vi darà ragguagli sulle sue tecniche di combattimento, mosse speciali comprese.

Se non siete ancora soddisfatti, sappiate che attualmente Street Fighter 6 è in saldo e potete acquistarlo con uno sconto del 50%.

#Tokyo Game Show
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
C. Viper è la protagonista dell'aggiornamento di Street Fighter 6 dal Tokyo Game Show 2025