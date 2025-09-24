C. Viper è la protagonista dell'aggiornamento di Street Fighter 6 dal Tokyo Game Show 2025

Durante l'evento di Capcom del Tokyo Game Show 2025 ha trovato spazio anche un corposo aggiornamento con tutte le novità in arrivo per Street Fighter 6, che ha anticipato la collaborazione con Monster Hunter Wilds. Si tradurra in costumi a tema, ossia ispirati ai mostri più celebri del gioco.

Il grosso del segmento è stato dedicato a Crimson Viper, o C. Viper, il prossimo personaggio del terzo season pass.

C. Viper è un agente speciale che ha debuttato nella serie in Street Fighter IV e ora è tornata per il sesto capitolo. I visitatori del Tokyo Game Show 2025 potranno provarla in anteprima allo stand di Capcom. Nel frattempo, il video vi darà ragguagli sulle sue tecniche di combattimento, mosse speciali comprese.

Se non siete ancora soddisfatti, sappiate che attualmente Street Fighter 6 è in saldo e potete acquistarlo con uno sconto del 50%.